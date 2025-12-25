«Динамо» Минск — СКА. Квартальнов и Ларионов сделают это снова

26 декабря в Минске на льду «Минск-Арены» встретятся «Динамо» и петербургский СКА. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Это будет вторая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Динамо» Минск — СКА 26 декабря 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 1.92, в то время как победа СКА оценивается в 3.70. Ничья и овертайм идут за 4.10.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.82, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.05. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — СКА (26.12.2025)

Один из лидеров Западной конференции против команды, стремящейся изо всех сил нагнать беглецов после слабого начала сезона. СКА к ноябрю набрал солидный ход, взяв за привычку набирать очки вне зависимости от сторонних факторов. Достаточно сказать, что в последний раз два поражения подряд армейцы терпели аж семь недель назад. С учётом плотного графика и уровня конкуренции показатель впечатляющий.

Уверенно вошли в зону плей-офф, постепенно сокращают отставание в надежде запрыгнуть повыше. Отставание вроде бы заметное, однако четыре из пяти представителей группы лидеров провели больше матчей. Так что вся борьба ещё впереди, нужно лишь не сбавлять обороты. Оглядываться назад смысла нет: «Шанхайские Драконы» никак не могут выйти из кризиса, а «Сочи» и «Лада» до конца регулярки обречены толкаться разве что друг с другом.

Впереди выезд в Минск. Команде из Беларуси пауза на Кубок Первого канала нужна была, пожалуй, меньше всех в КХЛ. Уходили на неё после 14 побед в 16 матчах, набрали страшный ход и готовились захватить лидерство на Западе. Однако Дмитрию Квартальнову и целому ряду хоккеистов пришлось лететь в Новосибирск: тратить время и силы, не имея возможности толком отдохнуть. В отличие от большинства конкурентов.

После возвращения к трудовым будням динамовцы с ходу получили выезд в Ярославль. И ничего — справились. Проиграли только в серии буллитов (2:3 Б), упустили немало возможностей вырвать два очка. Словом, с тонусом и физической готовностью проблем точно нет. А надёжная оборона и сильный вратарь всегда здесь.

Так что СКА ожидает серьёзное испытание. Единственная очная встреча в сезоне состоялась в середине сентября в Санкт-Петербурге, тогда хозяева получили 0:2 за 96 секунд, не опустили рук и добыли победу в овертайме (3:2 ОТ). В Беларуси соперники в прошлом сезоне сходились дважды. Оба раза с голами получилось негусто — 2:1 и 0:3. Пожалуй, от этого и оттолкнёмся.

Зак Фукале держит уровень одного из лучших вратарей КХЛ, бригада СКА тоже в полном порядке. Минчане в родных стенах пропускают меньше всех в лиге, причём большим отрывом. А СКА в гостях в последние недели хорош. Ждём плотного хоккея с чётким привкусом плей-офф. И берём тотал меньше 5.5 гола за 1.82.

Ставка: тотал меньше 5.5 гола в матче «Динамо» Минск — СКА за 1.82.