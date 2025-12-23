«Арсенал» Артеты — машина! Но Пеп не дремлет. Кто станет чемпионом АПЛ?

Чемпионат Англии входит в, пожалуй, самую интересную часть сезона — Boxing Day. Серия матчей с минимальными промежутками в новогодние праздники — непростое испытание для любой команды. Изучаем, с каким багажом клубы подошли к старту этого отрезка и кого букмекеры считают претендентами.

Позади 17 туров — почти середина пути. И первым идёт «Арсенал». У команды Микеля Артеты 39 очков. И букмекеры считают «канониров» фаворитами — поставить на их чемпионство можно за 1.75.

Откуда такая уверенность? Кажется, «Арсенал» действительно «созрел» для чемпионства. Артета выстроил команду и готов покорять вершину. С другой стороны, опять же, у многих конкурентов либо локальные кризисы, либо перестройка. Так что нельзя не согласиться с аналитиками, лондонцы действительно фавориты.

Но в спорте это не гарантия результата. Скорее, даже наоборот — дополнительное давление. А Пеп Гвардиола и его «Манчестер Сити» — всего в двух очках. Поставить на «горожан» предлагают с коэффициентом 2.50. Прошлый сезон ушёл на перестройку. Она ещё продолжается, однако сейчас это куда более готовый к высоким задачам коллектив. У «Сити» сейчас серия из семи побед во всех турнирах. Не считаться с этим нельзя. А если правдивы слухи, что Гвардиола думает завершить свою историю в Манчестере, то уйти чемпионом — что может быть красивее?

Если семь побед «Ман Сити» — солидно, то что говорить об «Астон Вилле», которая выиграла 10 матчей кряду? Унаи Эмери доказывает, что он — тренер не только под еврокубки. «Вилланы» превратили домашние встречи в конвейер по набору очков, да и на выезде сейчас хороши. Сколько ещё продлится эта сказка? Хотелось бы подольше, хотя, конечно, кадровый ресурс с другими фаворитами несравним. Но прямо сейчас «Астон Вилла» третья в трёх очках от первого места и с семиочковым запасом от четвёртой строчки. Однако в чемпионство аналитики не верят — коэффициент 30.00.

Больше шансов дают «Ливерпулю». Прошлый сезон стал конфетно-букетным периодом для Арне Слота, в этом сезоне наступила суровая реальность. Пошли травмы, новички не вошли в состав как влитые, и вот уже говорили и об отставке. Более-менее выправить ситуацию удалось — шесть матчей без поражений, три победы подряд, но уже «-10». Вмешаться в чемпионскую гонку можно будет только при условии осечек конкурентов. А коэффициент на это 25.00.

Последний реальный претендент — «Челси». У них, как и у «Ливерпуля», 29 очков. Однако коэффициент на «синих» — 40.00. Почему так? Всё-таки чуть менее сильный состав, чуть меньше опыта. Опять же, игра на несколько фронтов. Если «Арсенал», как мы сказали, «созрел», то у Энцо Марески пока ещё «зелёная» команда для давки среди настоящих зубров в борьбе за лидерство.

Собственно, на этом перечень команд, которые претендуют на победу, исчерпан. Шансы остальных начинаются с котировки 200.00. То есть примерно от 0,5% вероятности. Такой коэффициент дают, например, на «МЮ», который идёт седьмым. Но команде Аморима поймать бы стабильность, вернуться в еврокубки, да фанату своему дать наконец постричься. Выше них в таблице ещё «Сандерленд», однако это вообще новичок, который, конечно, превзошёл все ожидания. Тем не менее история «Лестера» на то и фантастика, что случается очень редко. Шансы «чёрных котов» оценивают в 1200.00.

Нас ждёт самый интересный отрезок сезона! После него коэффициенты букмекеров существенно изменятся, а нам станет намного понятнее, кто же будет сражаться за чемпионство в финишном створе. А может, борьбы и не будет, кто-то убежит в отрыв? Посмотрим!