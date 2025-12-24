«Барыс» — «Автомобилист». Заварухин заберёт своё

Уральцы уступили недавно в Екатеринбурге, но теперь возьмут реванш в Казахстане.

25 декабря в Астане на льду «Барыс-Арены» встретятся «Барыс» и екатеринбургский «Автомобилист». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:30 мск. Казахстанский клуб пытается зацепиться за место в плей-офф, а екатеринбуржцы куда ближе к тройке лидеров Востока. Однако не всё так однозначно, как говорит таблица.

Коэффициенты на матч КХЛ «Барыс» — «Автомобилист» 25 декабря 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Автомобилиста» в основное время предлагается с коэффициентом 1.85, в то время как победа «Барыса» оценивается в 3.90. Ничья и овертайм идут за 4.40.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.80, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.00. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Автомобилист» (25.12.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 декабря 2025, четверг. 17:30 МСК Барыс Астана Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

У этой пары есть относительно свежая предыстория, которая делает матч не таким простым, как говорит таблица. «Барыс» совсем недавно уже обыгрывал «Автомобилист» в Екатеринбурге — 4:1. И это не случайность из разряда залетело всё, что только могло. Астанчане тогда грамотно закрывали центр, терпели без шайбы и дождались ошибок соперника.

Именно поэтому предстоящая встреча покажет реакцию гостей. «Автомобилист» в таких ситуациях обычно не устраивает шоу с открытым хоккеем. Команда Заварухина перестраивается, добавляет строгости и старается забрать очки через контроль смен, давление в чужой зоне и большинство. Важно, что у Екатеринбурга хватает игроков, которые умеют превращать обычный отрезок в голевой.

У «Барыса» же всё упирается в кадровую и ресурсную часть. Когда появляются потери в составе, команда вынуждена ещё сильнее экономить силы и играть от печки. Меньше рисков в чужой зоне, больше бросков попроще, ставка на вратаря и на редкие контратаки. Против системной команды это рабочий план, но он требует почти идеальной дисциплины: одно лишнее удаление или провал на смене – и можно поплыть.

Ещё один важный момент — психология. «Барыс» дома обычно добавляет за счёт эмоций и поддерживает темп, пока держится приличный счёт. Но если пропустить первым, приходится раскрываться. А это уже то, за что «Автомобилист» любит наказывать. После недавнего поражения 1:4 гости почти наверняка будут максимально внимательны к старту: им важно не дать хозяевам почувствовать силу.

Если смотреть по последней форме, то «Автомобилист» сейчас выглядит стабильнее. Был показательный матч с «Сибирью» (5:0), где екатеринбуржцы не просто выиграли, а сделали это спокойно, без качелей, на классе. Такие победы обычно хорошо настраивают команду перед серией непростых игр. Предстоящая в Казахстане — как раз из той же оперы.

Отсюда ожидаемый рисунок: вязкая первая половина, «Барыс» будет цепляться за темп и стараться не нахватать штрафов, а «Автомобилист» — методично увеличивать свою долю времени в атаке и загружать вратаря оппонента. И если гости заберут большинство или выиграют борьбу у бортов, хозяевам придётся догонять весь матч.

Рисковать с тоталами тут можно по-разному, но в ставке на исход логика самая прямолинейная. У «Автомобилиста» больше качества и инструментов для победы без подвигов. Плюс отличное начало выездной серии с хорошим настроением после 5:0 в Новосибирске. Поэтому мы заиграем гостевой реванш в основное время.

Ставка: победа «Автомобилиста» в матче с «Барысом» в основное время за 1.85.