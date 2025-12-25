11-я победа подряд под вопросом: «Челси» ранит «Астон Виллу»

27 декабря в матче 18-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Челси» и «Астон Вилла». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Челси» — «Астон Вилла» 27 декабря 2025 года

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.83, что составляет приблизительно 55% вероятности. Победа «Астон Виллы» оценивается коэффициентом 3.90. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.

Прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Астон Вилла» (27.12.2025)

У «Челси» декабрь — игра на выживание: плотный календарь, ротация, почти каждый матч превращается в проверку на зрелость. В Ньюкасле команда Энцо Марески уже показала характер. Отыгралась с 0:2 и увезла ничью, хотя по ходу встречи всё складывалось нервно.

При этом по кадрам у хозяев есть как хорошие, так и неприятные новости. Мареска прямо говорил, что Делап и Эстевао должны быть ближе к возвращению в строй как раз к игре с «Астон Виллой», однако Лавиа, Колуилл и Эсугу по-прежнему вне игры.

Ключевой вопрос — насколько свежим и острым будет Палмер. На официальном уровне тренер подчёркивал, что тот был в порядке и мог играть. Но по общему фону понятно: нагрузку ему всё равно приходится дозировать. А без Палмера у «Челси» становится меньше футбольной наглости в финальной трети.

«Астон Вилла» при Унаи Эмери — одна из самых неудобных команд АПЛ. Причём именно для таких соперников, как нынешний «Челси». Они умеют терпеть без мяча, а потом резко включать скорость. Один-два вертикальных паса — и уже нужно спасаться. И сейчас у гостей ещё и форма отличная: недавно дубль Роджерса помог забрать матч с «Манчестер Юнайтед» (2:1) и добыть 10-ю победу подряд во всех турнирах.

По составу у бирмингемцев тоже есть потери, которые влияют на стиль. В официальном списке травм по состоянию на 22 декабря значатся Мингс, Баркли и Пау Торрес — это и глубина, и качество выхода из обороны. Однако даже без них «Вилла» остаётся цельной: механизмы работают, роли понятны, а свои моменты команда всё равно создаёт.

Отсюда и возможный сценарий. «Челси» дома будет давить и пытаться забрать мяч, но «Астон Вилла» почти наверняка найдёт пару отрезков для ответных уколов. В таком матче очень трудно представить «сухарь» — слишком много скорости и качества в атаке с обеих сторон. Плюс праздничный график обычно добавляет ошибок в обороне. Самым логичным вариантом выглядит ставка на обмен голами.

Ставка: обе забьют в матче «Челси» — «Астон Вилла» за 1.67.