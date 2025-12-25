«Арсенал» — «Брайтон». Праздничное всё, кроме счёта

Хозяева слишком хороши в обороне, а гости в последнее время не забивают.

27 декабря в матче 18-го тура чемпионата Англии встретятся «Арсенал» и «Брайтон». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Арсенал» — «Брайтон» 27 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.41, что составляет приблизительно 67% вероятности. Победа «Брайтона» оценивается коэффициентом 7.40. Ничейный исход можно найти в линии за 4.74.

При этом аналитики ожидают результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Прогноз на матч 18-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Брайтон»

Праздничный тур в Англии почти всегда тесно связан с темпом и нервами, но «Арсенал» сейчас как раз из тех, кто умеет проходить такие отрезки на классе. Команда Артеты встретит матч лидером. По цифрам нынешнего сезона выглядит максимально убедительно: 31 забитый мяч и всего 10 пропущенных за 17 туров.

При этом лёгкой прогулки не будет хотя бы из-за графика. Во вторник «канониры» рубились с «Кристал Пэлас» в Кубке лиги Англии и прошли только по пенальти. Понятно, что была ротация, но это не тот матч, в котором можно просто отбыть номер. Значит, ротация и в субботу почти неизбежна. Вопрос только в том, насколько глубоко Артета полезет в скамейку.

Кадровая ситуация подталкивает к осторожности. Бен Уайт ещё вне игры, а Габриэл Магальяйнс и Кай Хаверц близки к возвращению, но по ним в клубе подчёркивают аккуратность на финише реабилитации. Плюс у «Арсенала» свежая потеря в обороне — у Пьеро Инкапье повреждение после матча с «Эвертоном», сроки туманны.

«Брайтон» при Фабиане Хюрцелере по-прежнему пытается играть смело, однако декабрь выдаётся вязким. В прошлом туре 0:0 с «Сандерлендом», а до того – 0:2 с «Ливерпулем». И это как раз история про проблемы с последним решением. Команда много двигается, но остроты в штрафной и стабильной реализации иногда не хватает.

Перед выездом в Лондон есть и хорошие новости: Хюрцелер рассчитывает вернуть в обойму Уэлбека и ван Хекке, Данк и Гомес возвращаются после дисквалификаций, а состояние Виффера оценивают оптимистично. То есть «чайки» приедут не в самом разобранном состоянии. Хотя соперник такой, что даже плюс два-три игрока не меняют базовую сложность задачи.

Это похоже на матч, где «Арсенал» будет долго душить позиционным давлением и стандартами, а «Брайтон» — искать редкие окна через быстрый выход из-под прессинга. Но чтобы забить на «Эмирейтс», гостям придётся выдать почти идеальные 90 минут без потерь мяча в опасных зонах. А это как раз то, за что лондонцы чаще всего наказывают.

При такой логике ставить на исход скучновато, а вот рынок «обе забьют» выглядит интереснее. «Арсенал» системно мало пропускает, «Брайтон» недавно откатал 0:0 и всё ещё ищет стабильность впереди. Поэтому берём вариант, где голы будут только от хозяев или их вообще не будет.

Ставка: обе команды забьют — нет в матче «Арсенал» — «Брайтон» за 1.87.