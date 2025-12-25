Скидки
3х500 ₽
Торпедо — ЦСКА: прогноз и ставки на матч 25 декабря, где смотреть бесплатно, какой канал, составы, голы, счёт, прямой эфир, КХЛ

КХЛ: экспресс с коэффициентом 51.2 на матчи 25 декабря 2025 года
Алексей Анисимов Алексей Серяков
,
Экспресс на матчи КХЛ 25 декабря 2025 года
Комментарии
«Торпедо» — ЦСКА, «Барыс» — «Автомобилист» и другие классные встречи.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продолжается. Сегодня, 25 декабря, пройдёт масса классных встреч. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 51.2.

Прогноз на матч «Барыс» — «Автомобилист»

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У этой пары есть относительно свежая предыстория, которая делает матч не таким простым, как говорит таблица. «Барыс» совсем недавно уже обыгрывал «Автомобилист» в Екатеринбурге — 4:1. И это не случайность из разряда залетело всё, что только могло. Астанчане тогда грамотно закрывали центр, терпели без шайбы и дождались ошибок соперника. Именно поэтому предстоящая встреча покажет реакцию гостей.

Если смотреть по последней форме, то «Автомобилист» сейчас выглядит стабильнее. Был показательный матч с «Сибирью» (5:0), где екатеринбуржцы не просто выиграли, а сделали это спокойно, без качелей, на классе. Такие победы обычно хорошо настраивают команду перед серией непростых игр. Предстоящая в Казахстане — как раз из той же оперы.

Отсюда ожидаемый рисунок: вязкая первая половина, «Барыс» будет цепляться за темп и стараться не нахватать штрафов, а «Автомобилист» — методично увеличивать свою долю времени в атаке и загружать вратаря оппонента. Рисковать с тоталами тут можно по-разному, но в ставке на исход логика самая прямолинейная. У «Автомобилиста» больше качества и инструментов для победы без подвигов. Плюс отличное начало выездной серии с хорошим настроением после 5:0 в Новосибирске. Поэтому мы заиграем гостевой реванш в основное время.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Амур»

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У этой пары редкий для КХЛ сюжет: второй матч подряд на одной и той же арене. Во вторник «Салават Юлаев» бодро начал, повёл 2:0 уже в первом периоде, однако в итоге упустил игру — 2:4. Решающий рывок «Амура» пришёлся на концовку: Лихачёв забил победную шайбу в формате «четыре на три», а Гальченюк добил интригу голом в пустые. Для уфимцев это поражение особенно неприятно, потому что очки сейчас нужны как никогда.

Кадрово тоже неидеальная картина. «Салават Юлаев» продолжает обходиться без Ремпала (семейные обстоятельства), а также без травмированных Алалыкина и Кузьмина. У «Амура» же всё довольно понятно и прагматично. Тренер Андриевский за короткое время добавил команде дисциплины, а лидеры сделали разницу в правильные моменты. И в такой серии из двух матчей на выезде хабаровчанам даже проще: можно терпеть, ждать ошибок и ловить свои шансы.

Ждём, что ответная игра получится ещё более осторожной. «Салават Юлаев» постарается убрать лишний риск и не доводить до ситуаций, в которых будут решать исход спецбригады соперника. А «Амур» после победы точно не станет раскрываться. В таком сценарии логичнее всего выглядит тотал меньше 5 шайб.

Прогноз на матч «Торпедо» — ЦСКА

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У ЦСКА в последнее время дела идут на лад. Достаточно сказать, что трёх побед подряд в нынешнем регулярном чемпионате прежде не было. С этой задачей армейцы справились ещё в середине декабря, когда удачно съездили по маршруту Челябинск — Уфа — Тольятти. Стабильно забивали по три-четыре шайбы и мало пропускали. Ситуация в турнирной таблице заметно улучшилась. Сейчас красно-синие идут на серии из трёх поражений, но все от топов и очень близкие.

«Торпедо» просело во второй половине ноября, выдав отрезок с четырьмя поражениями в пяти матчах. Ближе к зимней паузе нижегородцы пошли на поправку, а после Кубка Первого канала добыли две победы. Сейчас победная серия вообще насчитывает четыре встречи. Положение в турнирной таблице приятное: вовсю сражаются за первое место в Западной конференции. Пусть и плотность внушительная.

Любопытно, что на выезде армейцы в последние годы играют с «Торпедо» куда эффективнее, чем дома. Идут на серии из пяти побед, четыре из которых — в основное время. Как правило, интрига живёт до последних секунд, хозяева цепляются изо всех сил и имеют шансы. Однако остаются ни с чем. Доверимся истории противостояния, возьмём победу ЦСКА с учётом овертайма и буллитов за 2.22.

Прогноз на матч «Северсталь» — «Сочи»

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Череповчане продолжают борьбу за первое место в Западной конференции. Что? Да! «Северсталь» завершает домашнюю серию. Позади встречи с «Салаватом Юлаевым» и ЦСКА, впереди выезд по маршруту Уфа — Казань. Победа во встрече с армейцами (3:1) должна вдохновить. Но сначала — визит худшей команды Запада.

Речь о «Сочи», который как начал показывать себя с сомнительной стороны ещё в межсезонье, так и не смог вовремя остановиться. Смена руководства, уход главного тренера до старта регулярного чемпионата, увольнение Владимира Крикунова осенью. Движений много, толку — чуть.

Соперники сойдутся друг с другом в третий раз, два предыдущих матча остались за «Северсталью». Сбои в обороне у череповчан время от времени происходят, зато свои три гола они находят практически всегда. По крайней мере, с аутсайдерами. Мы бы выбрали ИТБ 1.5 гола «Северстали» в первом периоде за 2.95. С агрессивными дебютами у хозяев проблем нет, а тут ещё и болельщики поддержат.

Прогноз на матч «Лада» — «Трактор»

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2025, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Обе команды откровенно паршиво выглядели перед паузой на Кубок Первого канала. Дружно выдали серии поражений, ухудшили турнирные позиции. И всё же разница между ними колоссальна. «Лада», пожалуй, уже безнадёжна. Отставание от кубковой восьмёрки приближается к 20 очкам.

«Трактор» в какой-то момент попал в натуральную западню: игра не клеилась, Бенуа Гру сбежал из Челябинска, а Рафаэль Рише признал, что не справляется с ролью главного тренера и попросил его отпустить. Что ж. Похоже, худший момент сезона позади. Челябинцы наконец-то разобрались с главным тренером. Дальше команду поведёт Евгений Корешков.

Руководство работает над усилением состава, Корешков обживается в новом статусе, хоккеисты получили импульс. Пожалуй, все ингредиенты для победы в матче с аутсайдером у челябинцев на руках. Включая историю противостояния: четыре победы из четырёх возможных в минувшем сезоне, три из них — разгромные. На П2 дают 1.84, мы же предпочтём заиграть победу «Трактора» с форой (-1.5) за 2.35. Эмоциональный подъём и разница в классе обеспечат уверенные два очка.

Экспресс на матчи КХЛ 25 декабря 2025 года

  • Ставка 1: победа «Автомобилиста» в матче с «Барысом» в основное время за 1.85.
  • Ставка 2: тотал меньше 5 шайб в матче «Салават Юлаев» — «Амур» за 1.80.
  • Ставка 3: итоговая победа ЦСКА в матче с «Торпедо» за 2.22.
  • Ставка 4: ИТБ 1.5 гола «Северстали» в первом периоде матча с «Сочи» за 2.95.
  • Ставка 5: «Трактор» победит «Ладу» с форой (-1.5) за 2.35.

Общий коэффициент: 1.85 х 1.80 х 2.22 х 2.95 х 2.35 = 51.2.

