Экспресс на футбол: «подарки» от «МЮ» и Салах на Кубке Африки

Футбольный сезон не останавливается ни на секунду. График настолько плотный, что почти каждый день можно найти что-то интересное для просмотра. Сегодня, 26 декабря, обращаем ваше внимание на матчи в АПЛ и на Кубке Африки. Сделали прогнозы и составили экспресс.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

Два таких дорогих любому любителю британского футбола слова: Boxing Day. Для нейтральных зрителей — красота, для болельщиков — бесконечный источник нервов. «Манчестер Юнайтед» после домашнего поражения от «Эвертона» с горем пополам выправил результаты. «Ньюкасл» после слабого старта постепенно пришёл в себя, привыкнув к жизни без Александера Исака. Чудес не творит и всё же постепенно подтягивается повыше. Выдал пару неплохих беспроигрышных серий.

Ставить на исход в играх с участием «Манчестер Юнайтед» по умолчанию опасно. Особенно когда напротив «Ньюкасл», который в минувшем сезоне забрал обе очные встречи. Причём уверенно: 2:0 в гостях и 4:1 — на своём поле. Больше того — «сороки» забивали в шести предыдущих случаях, а в пяти из них делали это как минимум дважды.

Потому ИТБ 1.5 гола «Ньюкасла» с отличным коэффициентом 2.33 просто напрашивается. Если хотите вариант попроще, рассмотрите Х2 за 1.77. Стабильностью хозяева однозначно не отличаются, а во встрече с «Ньюкаслом» проблемы в опорной зоне и «привозы» рискуют дорого обойтись. Такие «подарки» не всем понравятся.

Прогноз на матч Египет — ЮАР

Очная встреча фаворитов группы В. Если Египту в 1-м туре выпал один из главных аутсайдеров всего турнира Зимбабве (2:1), то ЮАР пришлось сражаться с крепкой Анголой (2:1). График на Кубке африканских наций традиционно плотный, играть придётся через три дня на четвёртый. Набрать очки крайне желательно, хотя в случае чего останется возможность исправиться в 3-м туре.

Соперники вроде бы обладают довольно крепкими составами, у них есть кое-какие успехи на Кубке Африки. У сборной ЮАР, понятно, поводов для гордости поменьше, но всё же третье место и четвертьфинал за три последних розыгрыша из памяти не выбросишь. Египет в 2017 и 2021 годах доходил до финалов, однако золото в эпоху Мохамеда Салаха никак не покоряется.

Состав у Египта определённо мощнее, один Мохамед Салах чего стоит. Даже забил в 1-м туре. Другое дело, что в защите сборная ЮАР хороша, а рисковать в битве с прямым конкурентом себе дороже. Строго говоря, ничья вполне устроит обе стороны, так что ожидаем сравнительно аккуратного футбола. Тотал меньше 2.5 мяча за 1.74 кажется надёжным вариантом. Один-два гола видятся потолком.

Экспресс на футбол 26 декабря 2025 года

ИТБ 1.5 гола «Ньюкасла» в матче с «МЮ» за 2.33. Тотал меньше 2.5 гола в матче Египет — ЮАР за 1.74.

Общий коэффициент: 2.33 х 1.74 = 4.05.