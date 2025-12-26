Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

МЮ — Ньюкасл: прогноз на матч АПЛ 26 декабря, где смотреть бесплатно, какой канал, составы, голы, счёт, прямой эфир

Экспресс на футбол: «подарки» от «МЮ» и Салах на Кубке Африки
Алексей Серяков
Экспресс на футбол 26 декабря 2025 года
Комментарии
Прогнозы на матчи 26 декабря 2025 года.

Футбольный сезон не останавливается ни на секунду. График настолько плотный, что почти каждый день можно найти что-то интересное для просмотра. Сегодня, 26 декабря, обращаем ваше внимание на матчи в АПЛ и на Кубке Африки. Сделали прогнозы и составили экспресс.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2025, пятница. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Два таких дорогих любому любителю британского футбола слова: Boxing Day. Для нейтральных зрителей — красота, для болельщиков — бесконечный источник нервов. «Манчестер Юнайтед» после домашнего поражения от «Эвертона» с горем пополам выправил результаты. «Ньюкасл» после слабого старта постепенно пришёл в себя, привыкнув к жизни без Александера Исака. Чудес не творит и всё же постепенно подтягивается повыше. Выдал пару неплохих беспроигрышных серий.

Ставить на исход в играх с участием «Манчестер Юнайтед» по умолчанию опасно. Особенно когда напротив «Ньюкасл», который в минувшем сезоне забрал обе очные встречи. Причём уверенно: 2:0 в гостях и 4:1 — на своём поле. Больше того — «сороки» забивали в шести предыдущих случаях, а в пяти из них делали это как минимум дважды.

Материалы по теме
«Арсенал» Артеты — машина! Но Пеп не дремлет. Кто станет чемпионом АПЛ?
«Арсенал» Артеты — машина! Но Пеп не дремлет. Кто станет чемпионом АПЛ?

Потому ИТБ 1.5 гола «Ньюкасла» с отличным коэффициентом 2.33 просто напрашивается. Если хотите вариант попроще, рассмотрите Х2 за 1.77. Стабильностью хозяева однозначно не отличаются, а во встрече с «Ньюкаслом» проблемы в опорной зоне и «привозы» рискуют дорого обойтись. Такие «подарки» не всем понравятся.

Прогноз на матч Египет — ЮАР

Кубок африканских наций . Группа B. 2-й тур
26 декабря 2025, пятница. 18:00 МСК
Египет
Не начался
ЮАР
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Очная встреча фаворитов группы В. Если Египту в 1-м туре выпал один из главных аутсайдеров всего турнира Зимбабве (2:1), то ЮАР пришлось сражаться с крепкой Анголой (2:1). График на Кубке африканских наций традиционно плотный, играть придётся через три дня на четвёртый. Набрать очки крайне желательно, хотя в случае чего останется возможность исправиться в 3-м туре.

Соперники вроде бы обладают довольно крепкими составами, у них есть кое-какие успехи на Кубке Африки. У сборной ЮАР, понятно, поводов для гордости поменьше, но всё же третье место и четвертьфинал за три последних розыгрыша из памяти не выбросишь. Египет в 2017 и 2021 годах доходил до финалов, однако золото в эпоху Мохамеда Салаха никак не покоряется.

Материалы по теме
Их осталось четверо, остальные слишком далеко. Кто выиграет РПЛ?
Их осталось четверо, остальные слишком далеко. Кто выиграет РПЛ?

Состав у Египта определённо мощнее, один Мохамед Салах чего стоит. Даже забил в 1-м туре. Другое дело, что в защите сборная ЮАР хороша, а рисковать в битве с прямым конкурентом себе дороже. Строго говоря, ничья вполне устроит обе стороны, так что ожидаем сравнительно аккуратного футбола. Тотал меньше 2.5 мяча за 1.74 кажется надёжным вариантом. Один-два гола видятся потолком.

Экспресс на футбол 26 декабря 2025 года

  1. ИТБ 1.5 гола «Ньюкасла» в матче с «МЮ» за 2.33.
  2. Тотал меньше 2.5 гола в матче Египет — ЮАР за 1.74.

Общий коэффициент: 2.33 х 1.74 = 4.05.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android