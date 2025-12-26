«Вест Хэм» — «Фулхэм». Так и до Чемпионшипа недалеко

27 декабря в матче 18-го тура чемпионата Англии встретятся «Вест Хэм» и «Фулхэм». Игра пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Фулхэм» 27 декабря 2025 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Фулхэма» предлагается с коэффициентом 2.57, что равно приблизительно 38% вероятности. Победа «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 2.85 (34%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.45 (28%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.79. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.

Прогноз на матч 18-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Фулхэм»

Битва соседей по турнирной таблице чемпионата Англии. Обе команды находятся в нижней части, хотя отличий хватает. «Вест Хэм» никак не может обрести себя. Бесконечные перестановки тренеров только добавляют нервозности и суеты. Предыдущая победа в АПЛ добыта 8 ноября, то есть почти семь недель назад. С тех пор – шесть туров без выигрышей.

Разумеется, с такими результатами выбраться из зоны вылета невозможно. Вот лондонцы и застряли на 18-м месте. Ниже – только безнадёжный «Вулверхэмптон» и «Бёрнли», который ещё на что-то рассчитывает. Поблизости находится разве что «Лидс Юнайтед», у остальных есть неплохой запас. Если говорить проще, ещё пара-тройка неудач сделают отставание угрожающим.

«Фулхэм» как раз входит в число команд, находящихся на некотором отдалении от зоны вылета. Здесь старт сезона тоже не задался, однако постепенно Марку Силва выправил положение. Затяжных победных серий нет, зато отдельные выигрыши случаются регулярно. Вполне достаточно, чтобы потихоньку дрейфовать в сторону середины таблицы.

Одна из главных причин прогресса — выездные матчи. Долгое время за пределами своего стадиона ничего не получалось: одна победа при пяти поражениях. Однако следом лондонцы хлопнули «Тоттенхэм» (2:1) и «Бёрнли» (3:2). Тут надо бы добавить, что хуже предстоящего соперника в родных стенах выступает один-единственный представитель АПЛ. Разумеется, несчастный «Вулверхэмптон».

У «Вест Хэма» шесть поражений в восьми домашних встречах чемпионата Англии при 20 пропущенных мячах. Получается по 2,5 за 90 минут. С такими показателями рассчитывать на стабильный набор очков сложно. В то же время три победы «Фулхэма» подряд в гостях — это как-то чересчур. Возникает соблазн заиграть лобовую ничью за 3.40.

Скорее всего, встреча окажется результативной. Гости исправно пропускают даже в победных матчах, но и «Вест Хэму» в нынешнем положении на своём поле отстаивать нули не с руки. Что-то в духе 1:1 тут вполне вероятно, так что альтернативный вариант — голы в обе стороны с коэффициентом 1.62.

Ставка: ничья в матче «Вест Хэм» — «Фулхэм» за 3.40.