«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Они снова в игре

27 декабря в матче 18-го тура чемпионата Англии встретятся «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» 27 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.23, что равно приблизительно 80% вероятности. Победа «Вулверхэмптона» оценивается коэффициентом 12.0 (8%). Ничейный исход можно найти в линии за 7.40 (12%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.

Прогноз на матч 18-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»

Редкий случай матча, в котором сложно приобрести что-то, кроме трёх очков. Зато легко потерять. Уверенность, например. Легко победишь — скажут, что с таким соперником иначе и быть не могло. С горем пополам добьёшься успеха — нахмурятся и скажут, что едва отскочил от аутсайдера. А уж если потеряешь очки… Все последние неудачи и скандалы вспомнят разом, а слухи об отставке Арне Слота разгорятся с новой силой.

«Вулверхэмптон» влачит жалкое существование, которое с каждым новым туром приближается к статусу безнадёжного. Такого жуткого старта в чемпионате Англии не видели давно. Даже откровенно слабый «Бёрнли» далеко ушёл и понемногу борется за выживание. А «волки», некогда бывшие одним из самых крепких середняков АПЛ, проигрывают оптом и в розницу. Всем подряд, причём обычно без особых шансов.

На чужом поле статистика тоже не вдохновляет: одна ничья при семи поражениях, разность мячей — 2:14. Разумеется, худшие показатели во всём турнире. Единственный повод для хоть какого-то оптимизма — пропускают не так много. Единственное очко набрали с «Тоттенхэмом» (1:1). Правда, дело было аж в сентябре.

У «Ливерпуля» своих проблем хватает, хотя в последнее время стало чуточку лучше. Во-первых, ситуация с Мохамедом Салахом временно разрешилась. Тот отправился в расположение сборной Египта на Кубок африканских наций. Напряжение спало, а спокойствия в раздевалке в последнее время определённо не хватало. В нынешнем состоянии набирать очки станет легче.

Во-вторых, результаты понемногу выправились. Больших победных серий пока нет, да и ничьих с «Сандерлендом» (1:1) и «Лидсом» (3:3) можно было избежать. Но перестали проигрывать, вплотную подобрались к группе преследователей троих фаворитов — уже кое-что. Гордиться здесь нечем, зато есть от чего отталкиваться.

Осталось набрать дежурные три очка и дождаться осечек конкурентов. Три последние очные встречи на «Энфилде» как бы намекают — 2:1, 2:0 и ещё раз 2:0. Ждать разгрома, пожалуй, не стоит, а вот трудовая победа «красных» выглядит практически неизбежной. На П1 + тотал меньше 3.5 гола дают 2.35, на П1 всухую выставлен коэффициент 2.15. Ставка попроще — тотал меньше 3.5 гола за 1.73. На случай, если не уверены в нынешних мерсисайдцах.

Ставка: победа «Ливерпуля» над «Вулвз» + тотал меньше 3.5 гола за 2.35.