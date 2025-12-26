Скидки
Пиза — Ювентус: прогноз и ставка на матч 27 декабря 2025 года, прямая трансляция, голы, счёт

«Пиза» — «Ювентус». Лёгкий завтрак для Спаллетти
Алексей Серяков
«Пиза» — «Ювентус»: прогноз на матч
В восьми домашних матчах новичок Серии А забил один мяч.

27 декабря в матче 17-го тура чемпионата Италии встретятся «Пиза» и «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Арена Гарибальди — Ромео Анконетани» в Пизе. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Пиза» — «Ювентус» 27 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.55, что равно приблизительно 64% вероятности. Победа «Пизы» оценивается коэффициентом 6.20 (15%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.40 (21%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.04.

Прогноз на матч 17-го тура чемпионата Италии «Пиза» — «Ювентус»

Италия — Серия А . 17-й тур
27 декабря 2025, суббота. 22:45 МСК
Пиза
Пиза
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Назначение Лучано Спаллетти себя оправдывает. Чудес нет, зато есть методичная работа. А вместе с ней и прогресс. Что видно в том числе по турнирной таблице. Жуткие безвыигрышные серии при мизерной результативности остались в прошлом. Теперь «Ювентус» методично собирает очки там, где должен. Пусть даже качество футбола порой оставляет желать лучшего.

Своё поле, выезд — не так важно. Тут надо отметить, что Спаллетти повезло с календарём: поначалу попадались сплошь середняки и аутсайдеры. Тем самым имелась возможность плавно вкатиться, набрать обороты, обрести уверенность. А уж зимой пошли испытания посерьёзнее. Здесь без поражений не обошлось.

В то же время неудачу со счётом 1:2 от действующего чемпиона в Неаполе никак нельзя назвать провалом. Уступили по делу, однако до 78-й минуты счёт оставался равным. Обидно, но бывает. Исправились спустя неделю, когда на выезде пересилили опасную «Болонью» (1:0). Что особенно приятно — не пропустили. С надёжной обороной в зону Лиги чемпионов пробиваться сподручнее.

На десерт досталась «Рома» Джан Пьеро Гасперини. И вот после «тройника» из прямых конкурентов наконец-то выпал соперник попроще. Всего лишь «Пиза», новичок элитного дивизиона. По совместительству один из главных претендентов на вылет в Серию В. Располагается на предпоследней строчке, ниже только терпящая бедствие «Фиорентина».

Разница в классе исполнителей настолько очевидна, что букмекеры не оставляют шансов аутсайдеру даже на своём поле. Тут надо бы добавить важный штрих: в восьми домашних матчах Серии А «Пиза» забила один гол. Вы представляете? Пропустила, правда, всего пять. Но «Ювентус» мяч-другой наверняка найдёт. А отыграть «на ноль» с таким оппонентом не должно составить труда.

Так что П2 всухую за 2.48 видится подарком, а вариант попроще — П2 + тотал меньше 4.5 гола за 1.80. Вырисовывается что-то в духе 1:0 или 2:0 в пользу фаворита. После чего оппоненты вернутся к трудовым будням: «Ювентус» — к битве за зону Лиги чемпионов, «Пиза» — за выживание.

Ставка: «Ювентус» победит «Пизу» всухую за 2.48.

