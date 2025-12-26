Экспресс на КХЛ: «Авангард» и «Металлург» дают жару

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продолжается. Сегодня, 26 декабря, рекомендуем обратить внимание на две встречи: «Динамо» Минск — СКА и «Авангард» — «Металлург». Составили для вас экспресс.

Прогноз на матч «Динамо» Минск — СКА

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК Динамо Мн Минск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Один из лидеров Западной конференции против команды, стремящейся изо всех сил догнать беглецов после слабого начала сезона. СКА к ноябрю набрал солидный ход, взяв за привычку набирать очки вне зависимости от сторонних факторов. Впереди выезд в Минск. К тому самому клубу, что выписал 7:2 «Ладе» и 7:1 — московскому «Динамо» накануне.

Так что СКА ожидает серьёзное испытание. Единственная очная встреча сезона состоялась в середине сентября в Санкт-Петербурге, тогда хозяева получили 0:2 за 96 секунд, не опустили рук и добыли победу в овертайме (3:2 ОТ). В Беларуси соперники в прошлом сезоне сходились дважды. Оба раза с голами получилось негусто — 2:1 и 0:3. Пожалуй, от этого и оттолкнёмся.

Зак Фукале держит уровень одного из лучших вратарей КХЛ, бригада СКА тоже в полном порядке. Минчане в родных стенах пропускают меньше всех в лиге, причём с большим отрывом. А СКА в гостях в последние недели хорош. Ждём плотного хоккея с чётким привкусом плей-офф. И берём тотал меньше 5.5 гола за 1.82.

Прогноз на матч «Авангард» — «Металлург»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 декабря 2025, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Авангард» подходит к игре в отличном тонусе. До декабрьской паузы дома были яркие 5:2 с «Сочи» и 7:5 — со «Спартаком», а после команда Ги Буше оформила две сухие победы на выезде подряд — 3:0 с «Нефтехимиком» и «Локомотивом». Никита Серебряков тащит в воротах, спецбригады с Волковым, Маклаудом и Окуловым регулярно делают результат.

Однако «Металлург» Андрея Разина возглавляет не только Восточную конференцию, но и КХЛ. Кроме того, остаётся одной из самых зрелищных команд лиги. 7:4 с «Трактором» и 4:3 по буллитам с «Нефтехимиком» в очередной раз показали, насколько опасны в атаке связки магнитогорцев. При этом без травмированного Ерёменко оборона не идеальна: магнитогорцы много забивают, но и позволяют соперникам создавать моменты.

В очных матчах сезона команды уже обменялись выездными победами, причём в конце ноября «Авангард» выиграл в Магнитогорске 3:1, сумев здорово высушить атаку лидера. Теперь омичи играют дома и выглядят не слабее по балансу. Вот только про атакующий потенциал гостей забывать нельзя. Плюс «Магнитка» чуть больше отдыхала. В общем, проверяем тотал больше 5.5 шайбы.

Экспресс на матчи КХЛ 26 декабря 2025 года

тотал меньше 5.5 гола в матче «Динамо» Минск — СКА за 1.82. тотал больше 5.5 гола в матче «Авангард» — «Металлург» за 1.92.

Общий коэффициент: 1.82 х 1.82 = 3.49.