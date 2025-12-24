«Локомотив» — «Динамо» М. Ярославль не Минск, но москвичам от этого не легче

25 декабря 2025 года в Москве состоится матч КХЛ, в котором сыграют «Локомотив» и московское «Динамо». Начало — в 19:30 мск. Ярославцы ход набрали, а вот у москвичей начали вылезать проблемы. Удастся ли команде Вячеслава Козлова вернуться на победный путь?

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Динамо» М 25 декабря 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 1.92, а шансы динамовцев по итогам 60 минут оценили в 3.40. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.40, тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.53. Ставки на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, принимают за 1.90.

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» М (25.12.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ 25 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Динамо М Москва

В разном настроении подходят команды к этой игре. У «Локомотива» дела после спада налаживаются — в последних шести матчах пять побед. Правда, были и 0:3 от «Авангарда», однако это тот самый случай, когда выздоровление близко, но ещё не случилось. Команда Боба Хартли продуктивно съездила на Дальний восток, одолела дома минское «Динамо» и ЦСКА, а в последнем своём матче не без проблем, но справилась с «Адмиралом». При этом ярославцы хоть и лидируют на Западе, однако только за счёт большего количества сыгранных встреч. Так что терять очки сейчас «Локо» нежелательно. Если они, конечно, хотят стать первыми в своей конференции. А они хотят, это 100%.

«Динамо» после увольнения Алексея Кудашова выдало ударный отрезок под руководством Вячеслава Козлова. Неудивительно, что специалиста утвердили полноценным главным тренером. Совпадение или нет, но после этого у бело-голубых начались проблемы. Конечно, дело не в назначении, скорее сбила с ритма недельная пауза на Кубок Первого канала. Поражение от «Барыса» (2:4), затем вымученная победа над ЦСКА (1:0 Б) и оглушительное поражение от минского «Динамо» 1:7. Предстоит поработать над тем, чтобы этот сбой не перетёк в затяжной кризис.

А сделать это будет сложно, в Ярославле тяжело всем. У москвичей выпала атака — всего пять шайб после паузы, а в последних встречах начала проваливаться и оборона. В то же время «Локомотив» преодолел свой кризис и постепенно набирает обороты, ведь первое место в Западной конференции в этом сезоне предстоит выгрызать у соперников. Поэтому есть резон ставить на хозяев льда. 1.92 — неплохой коэффициент, но попробуем его увеличить.

Ярославцы традиционно низовая команда. В декабре у них только один матч, в котором было больше пяти шайб. Сами железнодорожники тоже забивают не так много, однако какая разница, если этого хватает для победы? А вот у «Динамо» атака совсем пропала во второй половине декабря. Чуть больше одного гола за матч — никуда не годится. С учётом качества обороны «Локомотива» нет предпосылок к улучшению этого показателя. А значит, к победе хозяев смело добавляем ТМ 5.5 шайбы.

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 5.5 за 2.95.