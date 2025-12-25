Канада — фаворит, а за США — домашние стены. Чего ждать от МЧМ-2026

Добрая традиция хоккейных болельщиков — под Новый год стартует молодёжный чемпионат мира. Никаких исключений не будет — соревнование вот-вот начнётся. Рассказываем всё, что нужно знать о МЧМ-2026.

Когда и где пройдёт МЧМ-2026

В этом году турнир юбилейный — МЧМ пройдёт в 50-й раз. Сыграют команды в Северной Америке, а точнее, в США. Столицей чемпионата станут Сент-Пол и Миннеаполис, штат Миннесота. Они примут МЧМ впервые, а США стали страной-хозяйкой в восьмой раз.

Турнир стартует 26 декабря, а завершится 5 января. Так что всю предновогоднюю суету и первые праздничные дни можно провести с хоккеем!

Кто сыграет на МЧМ-2026

По традиции в турнире примут участие 10 команд. Они разбиты на две группы. По четыре сильнейших выйдут в плей-офф, а сборные, занявшие последние места, сыграют утешительный раунд. По сути, это плей-аут — проигравший вылетит из элитного дивизиона.

Состав групп МЧМ-2026 выглядит следующим образом.

Группа А

США

Швеция

Словакия

Швейцария

Германия

Группа B

Финляндия

Чехия

Канада

Латвия

Дания

А где же сборная России?

К сожалению, наша команда снова не сыграет. Да, 11 декабря МОК рекомендовал допустить молодёжные сборные до командных турниров с флагом и гимном, но ИИХФ обсудит этот вопрос только в конце января, поэтому на МЧМ-2026 мы не увидим сборную России. Как и команды Беларуси.

Где смотреть МЧМ-2026?

Легальных прямых трансляций на территории России не ожидается.

Кто фаворит МЧМ-2026?

Традиционно главный фаворит — сборная Канады. Поставить на «кленовых» можно с коэффициентом 2.20. Тут целая россыпь проспектов во главе с Гэвином Маккенной и Майклом Мисой. Первый — потенциальный номер один предстоящего драфта. Второй — номер 2 драфта-2025. А за ними ещё полно талантливых ребят.

Впрочем, такая ситуация у канадцев бывает часто, однако в последнее время (два МЧМ) «кленовые» не попадали в призовую тройку. Год назад в четвертьфинале их выбили чехи. А ведь дело проходило в Оттаве, так что записывать в единоличные лидеры эту сборную торопиться не надо.

Шансы США оценили в 3.00. Два последних года американцы становились чемпионами, а здесь играют дома. Чем не фаворит? Очень даже.

А что же Европа? Здесь традиционно высоки шансы шведов, на их чемпионство дают котировку 5.50. Правда, мы все помним, что «Тре Крунур» могут быть чудо как хороши в группе и потом провалиться в плей-офф. Год назад было четвёртое место, медали упустили в матчах с финнами и чехами.

Это три главных претендента, за которыми… Нет, совсем не пустота, но просвет. На Финляндию можно поставить за 11.00, а на Чехию – за 15.00. И те и другие могут выстрелить. А вот дальше начинается самый что ни на есть второй эшелон, для которого даже полуфинал станет огромным успехом. Словакия — 60.00, Швейцария — 80.00, Латвия и Германия — 100.00, Дания — 200.00. Именно датчан считают главными претендентами на вылет во второй дивизион, откуда они, собственно, и поднялись, заменив Казахстан. На то, что удержаться не получится, дают 1.85.

Есть ещё несколько любопытных ставок. Так, на североамериканский финал Канада — США можно заключить пари за 2.45. На то, что «кленовые» выиграют все встречи в основное время, дают котировку 6.50. А на тот же трюк от «звёздно-полосатых» можно поставить за 9.00.