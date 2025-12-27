«Ливерпуль» возвращается и «Ювентус» против новичка Серии А: экспресс на футбол

2025 год подкрадывается к финалу, но в европейских топовых футбольных первенствах самое интересное только впереди. Сегодня, 27 декабря, следим за матчем АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» и встречей «Пиза» — «Ювентус» в Серии А.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»

Редкий случай матча, в котором сложно приобрести что-то, кроме трёх очков. Зато легко потерять. Уверенность, например. Легко победишь — скажут, что с таким соперником иначе и быть не могло. С горем пополам добьёшься успеха — нахмурятся и скажут, что едва отскочил от аутсайдера. А уж если потеряешь очки… Все последние неудачи и скандалы вспомнят разом, а слухи об отставке Арне Слота разгорятся с новой силой.

«Вулверхэмптон» влачит жалкое существование, которое с каждым новым туром приближается к статусу безнадёжного. Такого жуткого старта в чемпионате Англии не видели давно. Даже откровенно слабый «Бёрнли» далеко ушёл и понемногу борется за выживание. А «волки», некогда бывшие одним из самых крепких середняков АПЛ, проигрывают оптом и в розницу. Всем подряд, причём обычно без особых шансов.

У «Ливерпуля» своих проблем хватает, хотя в последнее время стало чуточку лучше. Результаты выправились, клуб похож иногда сам на себя. Гордиться здесь нечем, зато есть от чего отталкиваться. Осталось набрать дежурные три очка и дождаться осечек конкурентов. Три последние очные встречи на «Энфилде» как бы намекают — 2:1, 2:0 и ещё раз 2:0. Ждать разгрома, пожалуй, не стоит, а вот трудовая победа «красных» выглядит практически неизбежной. На П1 + тотал меньше 3.5 гола дают 2.35.

Прогноз на матч «Пиза» — «Ювентус»

Назначение Лучано Спаллетти себя оправдывает. Чудес нет, зато есть методичная работа. А вместе с ней и прогресс. Что видно в том числе по турнирной таблице. Жуткие безвыигрышные серии при мизерной результативности остались в прошлом. Теперь «Ювентус» методично собирает очки там, где должен. Пусть даже качество футбола порой оставляет желать лучшего.

После «тройника» из прямых конкурентов наконец-то выпал соперник попроще. Всего лишь «Пиза», новичок элитного дивизиона. По совместительству один из главных претендентов на вылет в Серию В. Располагается на предпоследней строчке, ниже – только терпящая бедствие «Фиорентина». Разница в классе исполнителей настолько очевидна, что букмекеры не оставляют шансов аутсайдеру даже на своём поле.

Тут надо бы добавить важный штрих: в восьми домашних матчах Серии А «Пиза» забила один гол. Вы представляете? Пропустила, правда, всего пять. Но «Ювентус» мяч-другой наверняка найдёт. А отыграть «на ноль» с таким оппонентом не должно составить труда. Так что П2 всухую за 2.48 видится подарком.

Экспресс на футбол 27 декабря 2025 года

Ставка 1: победа «Ливерпуля» над «Вулвз» + тотал меньше 3.5 гола за 2.35.

Ставка 2: «Ювентус» победит «Пизу» всухую за 2.48.

Общий коэффициент: 2.35 х 2.48 = 5.82.