АПЛ: «Манчестер Сити» не испугаешь, а «Бёрнли» поможет лишь Человек-паук

Декабрь — самый грустный месяц для тренеров АПЛ. Зато самый весёлый для болельщиков! В том плане, что играются матчи очень часто. Сегодня, 27 декабря, следим сразу за тремя интересными встречами 18-го тура.

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»

Boxing Day-туры часто подбрасывают сюрпризы, но в этой паре многое упирается в мотивацию и разницу в качестве. «Манчестер Сити» идёт вторым в турнирной таблице АПЛ, всего в двух очках от «Арсенала». Терять здесь нельзя, иначе гонка за первым местом превратится в погоню без права на ошибку.

«Ноттингем Форест» при Шоне Дайче выглядит более собранным, однако проблемная зона всё та же — создание моментов. 17 голов за 17 туров — скромно, а теперь ещё и кадровые потери бьют по атаке. В списке травмированных у хозяев числятся Вуд и Ндой. Если нет привычного «столба» и опций для контратак, план становится слишком зависимым от стандарта или ошибки соперника.

Какой сценарий наиболее вероятен? «Ноттингем Форест» сядет низко, постарается удержать нули как можно дольше и искать один-два шанса через быстрый выход и стандарты. «Сити» будет давить флангами, собирать вторые мячи и постепенно повышать темп. Отсюда и ставка. Берём победу «горожан» всухую.

Прогноз на матч «Вест Хэм» — «Фулхэм»

Битва соседей по турнирной таблице чемпионата Англии. Обе команды находятся в нижней части, хотя отличий хватает. «Вест Хэм» никак не может обрести себя. Бесконечные перестановки тренеров только добавляют нервозности и суеты. Предыдущая победа в АПЛ добыта 8 ноября, то есть почти семь недель назад. С тех пор – шесть туров без выигрышей.

«Фулхэм» входит в число команд, находящихся на некотором отдалении от зоны вылета. Здесь старт сезона тоже не задался, однако постепенно Марку Силва выправил положение. Затяжных победных серий нет, зато отдельные выигрыши случаются регулярно. Вполне достаточно, чтобы потихоньку дрейфовать в сторону середины таблицы. Одна из главных причин прогресса — выездные матчи.

У «Вест Хэма» шесть поражений в восьми домашних встречах чемпионата Англии при 20 пропущенных мячах. Получается по 2,5 за 90 минут. С такими показателями рассчитывать на стабильный набор очков сложно. В то же время три победы «Фулхэма» подряд в гостях — это как-то чересчур. Возникает соблазн заиграть лобовую ничью за 3.40.

Прогноз на матч «Бёрнли» — «Эвертон»

Boxing Day — штука беспощадная: кто не готов физически и ментально, тот быстро падает в турнирной таблице. «Бёрнли» к 18-му туру подходит в зоне вылета, а «Эвертон» держится ближе к лидерам и уже может позволить себе считать очки не для выживания, а для борьбы за еврокубки. Между соперниками 13 очков разницы.

Команда Скотта Паркера вроде бы цепляется — свежая ничья с «Борнмутом» (1:1) тому пример, — но в целом декабрь получился вязким и нервным. При этом в списке травмированных сразу несколько защитников. Ей-богу, главному тренеру хоть Человека-паука зови, чтобы тот все дыры паутиной залатал. А Скотт хоть и Паркер, но даже не Питер.

У «Эвертона» тоже не без потерь, однако у Дэвида Мойеса структурный скелет обычно работает даже при ротации. Дисциплина, понятные роли и ставка на то, чтобы соперник первым начал нервничать, приносят результат. Очные встречи тоже подсказывают направление мысли: три предыдущих матча остались за «Эвертоном» — 3:0, 2:0 и 1:0. И главное — «Бёрнли» не забивал ни разу. Конечно, серии не вечны, однако именно сейчас может всё повториться.

Экспресс на матчи АПЛ 27 декабря 2025 года

Ставка 1: «Сити» обыграет «Форест» всухую за 3.10.

«Сити» обыграет «Форест» всухую за 3.10. Ставка 2: ничья в матче «Вест Хэм» — «Фулхэм» за 3.40.

ничья в матче «Вест Хэм» — «Фулхэм» за 3.40. Ставка 3: победа «Эвертона» над «Бёрнли» за 1.98.

Общий коэффициент: 3.10 х 3.40 х 1.98 = 20.8.