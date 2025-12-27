«Аталанта» — «Интер». «Милану» и «Наполи» придётся потерпеть

28 декабря в матче 17-го тура чемпионата Италии встретятся «Аталанта» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Аталанта» — «Интер» 28 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 2.22, что равно приблизительно 43% вероятности. Победа «Аталанты» оценивается коэффициентом 3.25 (30%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.65 (27%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.

Прогноз на матч 17-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Интер»

Ещё совсем недавно эта вывеска стала бы как минимум главной в туре. А как максимум — считалась бы полноценным событием. Теперь многое изменилось. Хозяева учатся жить без Джан Пьеро Гасперини, который отправился поднимать «Рому». На новом месте у легенды «Аталанты» получается заметно выше ожиданий, а вот его бывший клуб угодил в затяжной кризис.

Изначально казалось, что ошиблись с тренером. Так и получилось. После жуткого начала сезона Иван Юрич отправился на мороз, его место занял многообещающий Раффаэле Палладино. Говорить о моментальном преображении не приходится, хотя рассчитывать на что-то подобное было наивно. Палладино ставит симпатичный и системный футбол, ему требуется время.

В то же время планомерное движение вперёд наблюдается. Две победы из двух возможных после ухода Юрича подбросили в топ-8 Лиги чемпионов. Выход в плей-офф уже никуда не денется, есть даже шанс напрямую пробиться в 1/8 финала. На внутренней арене дела заметно хуже, однако две победы в трёх предыдущих турах накопили.

Всё ещё располагаются вне еврокубковой зоны. Но если недавно находились ближе к зоне вылета, теперь подобрались к серединке. Правда, хороший отрезок рискует прерваться в ближайшее время. В Бергамо пожалует злой и мотивированный «Интер», который заваливает топ-матчи, зато с соперниками попроще редко допускает осечки.

Почему злой? Визит в Саудовскую Аравию на Суперкубок Италии обернулся обиднейшим поражением от «Болоньи» в полуфинале. Быстро открыли счёт, заметно превосходили соперника, создали достаточно моментов. Разок ошиблись в защите, ужасно исполнили серию пенальти. Отправились домой.

Почему мотивированный? Лидирует в чемпионате Италии, совсем немного опережая «Милан» и «Наполи». Вернуть себе скудетто — вопрос чести. Ресурсы и возможности позволяют, игра даётся. Три предыдущих выезда в Бергамо завершались победами. Разница в уровне исполнителей тоже очевидна. Не будем мудрить, П2 за 2.22 — хорошее предложение. Надо закрыть неудачу в Суперкубке.

Ставка: «Интер» победит «Аталанту» за 2.22.