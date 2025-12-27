«Кремонезе» — «Наполи». «Милан» и «Интер» будут рады

28 декабря в матче 17-го тура чемпионата Италии встретятся «Кремонезе» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Джованни Цини» в Кремоне. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Кремонезе» — «Наполи» 28 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 1.63, что равно приблизительно 62% вероятности. Победа «Кремонезе» оценивается коэффициентом 5.60 (16%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.20 (22%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.02. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч 17-го тура чемпионата Италии «Кремонезе» — «Наполи»

Естественно, команды находятся в разных весовых категориях. Разумеется, даже на выезде шансы «Наполи» оцениваются гораздо выше. Вне всяких сомнений, в идеальном мире гости должны добиться уверенной победы и продолжить борьбу за скудетто, оставив хозяев болтаться в середине турнирной таблицы.

Но есть нюанс. Подопечные Антонио Конте в последние недели живут крайне интенсивно, скачут даже не между странами, а между континентами. После международной паузы проводили строго по два матча за неделю, возможности выдохнуть не было. Серия А, Лига чемпионов, Кубок Италии (где закатили очень долгую серию пенальти с «Кальяри»). Калейдоскоп событий. Конский график.

14 декабря на выезде проиграли «Удинезе» (0:1), причём по делу. Уже 18-го числа в Саудовской Аравии победили в полуфинале Суперкубка Италии «Милан» (2:0), не дав тому защитить титул. Что примечательно, тоже по делу. Затем был триумфальный, но выматывающий финал Суперкубка, возвращение в родную страну. И уже 28-го числа предстоит ещё один выезд. Да ещё и с таким соперником.

«Кремонезе» недостаточно силён, чтобы быть полноценным раздражителем и чтобы на него было легко настроиться даже после игры за трофей и бесконечных перелётов с плотным графиком. В то же время «Кремонезе» недостаточно слаб, чтобы рассчитывать взять три очка одной левой. Такому зверю дашь руку — откусит по локоть.

Уверенно располагается в середине турнирной таблицы, исправно набирает очки. Никого не боится: обыгрывал «Милан» и «Болонью». Имеет в составе 38-летнего Джейми Варди, который бежит не так резво как прежде, зато до сих пор готов обдурить защитника и переправить мяч в сетку. Добавим сюда откровенно хилую для действующего чемпиона продуктивность «Наполи» на выезде.

А как иначе назвать четыре поражения в восьми матчах за пределами Неаполя? Восемь мячей забито, семь пропущено. Ничего выдающегося нет и близко, а «Кремонезе» в родных стенах за семь игр потерпел всего два поражения. Как ни крути, а соблазн проверить 1Х за крепкий коэффициент 2.40 буквально кричит о себе. К счастью, линия оставляет возможность подстраховаться. На победу хозяев с форой (+1) выставлен коэффициент 1.80. То есть если они проиграют с разницей в один мяч, произойдёт возврат.

Ставка: «Кремонезе» победит «Наполи» с форой (+1) за 1.80.