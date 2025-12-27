«Милан» — «Верона». Повторенье — мать ученья

28 декабря в матче 17-го тура чемпионата Италии встретятся «Милан» и «Верона». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток запланирован на 14:30 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Милан» — «Верона» 28 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.40, что равно приблизительно 69% вероятности. Победа «Вероны» оценивается коэффициентом 8.20 (11%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.90 (20%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.91, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.17.

Прогноз на матч 17-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Верона»

Гастроли по Саудовской Аравии у хозяев не задались. Уложились в один матч. В полуфинале Суперкубка Италии без вариантов уступили «Наполи» со счётом 0:2 и отправились домой. Защитить титул не вышло. Действующий чемпион смотрелся интереснее, создал больше и своё забил. Лука Модрич вышел на замену, за 15 минут чудес не сотворил.

Возвращаемся к прозе итальянской жизни. С одной стороны, соперник более чем подходящий для того, чтобы войти в знакомую колею, набрать три очка и продолжить борьбу за скудетто. «Верона» давно располагается в зоне вылета, опережая только превратившуюся в тыкву «Фиорентину» и скромного новичка элитного дивизиона «Пизу».

Казалось бы — бери такого кадра тёпленьким, тем более на своём поле. Как бы не так. Ведь «Верона» долгое время представляла собой жалкое зрелище, проигрывая кому ни попадя. А в последние недели резко встрепенулась. На своём поле хлопнула «Аталанту» (3:1), следом проявила характер и дожала «Фиорентину» (2:1). Решающий мяч во Флоренции был забит на 90+3-й минуте. Такими темпами в зоне вылета долго находиться не придётся.

Другое дело, что в гостях у «Милана» в последние годы поживиться не получалось. Четыре матча с 2021 года обернулись четырьмя поражениями. Все как один достойные, с чувством выполненного долга, борьбой до конца. 2:3, 1:3, 0:1 и снова 0:1. Увы, за такие вещи в футболе очков по-прежнему не начисляют. А на трудовых победах с разницей в один мяч Массимилиано Аллегри собаку съел. И корову. И быка, и кривого мясника.

Чего далеко за примером ходить? Возьмём статистику нынешнего сезона чемпионата Италии. У «Милана» восемь побед. Попробуйте угадать, сколько из них добыты с разницей в один мяч. Семь. Единственное исключение — самая ранняя из них. Было это следующим образом.

Во 2-м туре футболисты позволили себе лишнего. Увлеклись, эмоции захлестнули! Поймём и простим, всякое бывает. В общем, забили на 86-й минуте второй мяч в ворота «Лечче» (2:0). С тех пор подобных вольностей себе не позволяли: если уж выигрывать — то по-итальянски, с минимальной разницей.

Так что П1 с разницей строго в один мяч за 3.50 как минимум заслуживает внимания. Если не хотите рисковать и рассчитываете найти что-то попроще, рассмотрите П1 + тотал меньше 4.5 гола за нестыдные 1.68. Уж пяти голов здесь быть не должно. Аллегри такого не потерпит.

Ставка: «Милан» победит «Верону» с разницей в один мяч за 3.50.