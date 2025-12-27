«Сандерленд» — «Лидс». Еврокубки против выживания

28 декабря в матче 18-го тура чемпионата Англии встретятся «Сандерленд» и «Лидс Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Сандерленд» — «Лидс Юнайтед» 28 декабря 2025 года

Букмекеры не могут выделить фаворита. Сделать ставку на победу «Лидс Юнайтед» предлагается с коэффициентом 2.85, в то время как победа «Сандерленда» оценивается коэффициентом 2.65. Ничейный исход доступен за 3.45.

При этом аналитики склоняются к низкой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.66, тотал больше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Сандерленд» — «Лидс Юнайтед»

Период Boxing Day в чемпионате Англии — это всегда про выживание. И в такой среде «Сандерленд» чувствует себя относительно комфортно. Команда Режиса Ле Бриса уверенно держится в верхней части таблицы и по-прежнему претендует на еврокубки! Особенно опасна дома, где темп и поддержка трибун часто компенсируют нехватку опыта у обоймы.

«Чёрные коты» не выглядят командой, которая душит соперника контролем, зато отлично пользуются пространством. Быстрые фланги и агрессивный контрпрессинг позволяют регулярно создавать моменты даже против более статусных оппонентов. Правда, есть и минус — нестабильность. Команда может выдать сильный отрезок, а затем на 15-20 минут просто выпасть из игры.

«Лидс» же живёт под совсем другим давлением. После возвращения из Чемпионшипа задача одна — задержаться. И любая потеря очков воспринимается болезненно. Команда Даниэля Фарке в последнее время набрала ход, но на выезде по-прежнему не всегда выглядит убедительно. Слишком многое завязано на качестве первых 60 минут.

По стилю соперников матч читается, скорее, как столкновение темпа и структуры. Хозяева будут стараться взвинчивать ритм, играть вертикально и ловить «Лидс» на переходах. Гости, наоборот, попытаются успокоить игру через владение и позиционные атаки, заставляя «Сандерленд» больше бегать без мяча.

Ключевым может стать первый гол. Если забьют футболисты «Лидса», игра легко уйдёт в хаотичный сценарий с моментами у обоих ворот. Ставка «обе забьют» заходила в семи прошлых турах чемпионата Англии с участием «павлинов». Если же вперёд выйдет «Сандерленд», он получит возможность играть вторым номером и пользоваться ошибками обороны гостей.

Ставить на чистый исход здесь, пожалуй, рискованно. А вот рынок голов выглядит логичнее. Обе команды регулярно находят свои моменты, но и в защите далеки от идеала. Особенно на фоне усталости после рождественского отрезка. Особенно «Лидс Юнайтед». Мы бы проверили голы в обе стороны. Тем более что коэффициент на такой вариант крайне приятный.

Ставка: обе забьют в матче «Сандерленд» — «Лидс Юнайтед» за 1.92.