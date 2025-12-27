«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Ловим ничью в матче АПЛ

28 декабря в матче 18-го тура чемпионата Англии встретятся «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Селхёрст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» 28 декабря 2025 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Кристал Пэлас» предлагается с коэффициентом 2.32. Победа «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 3.40. Ничейный исход доступен за 3.30.

При этом аналитики не ждут результативный матч. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.81, тотал больше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»

Boxing Day — период, когда тренерская гибкость ценится особенно высоко, и «Тоттенхэм» при Томасе Франке постепенно начинает это демонстрировать. «Шпоры» уже не выглядят командой, которая без оглядки лезет вперёд в любом матче. На выезде всё чаще прослеживается прагматичный подход: меньше риска, больше контроля зон и расчёт на эффективность в ключевых отрезках.

«Кристал Пэлас» при Оливере Гласнере тоже стал заметно организованнее. Команда реже разваливается без мяча, аккуратнее работает в средней линии и старается не затягивать себя в открытый футбол. При этом атакующий потенциал по-прежнему ограничен. Без быстрых переходов и стандартов «орлам» тяжело создавать моменты против соперников с хорошей структурой.

Домашний фактор остаётся важным козырем хозяев. «Селхёрст Парк» — стадион, где комфортно далеко не всем, особенно командам, которые любят долго владеть мячом. Высокая плотность, борьба и давление трибун часто сбивают темп и превращают матч в серию эпизодов, где решают детали. В нынешнем сезоне у «Пэлас» мало побед дома, но зато всего лишь два поражения и лишь 10 пропущенных.

«Тоттенхэм» под руководством Франка стал осторожнее именно в таких условиях. Команда чаще выбирает средний блок, аккуратнее выходит из обороны и не стремится любой ценой вскрывать соперника в первые 20 минут. В том числе и из-за этого получается здорово выступать на выезде в АПЛ. Восемь выездов — 15 забитых мячей и лишь два поражения.

Сценарий матча во многом зависит от первого гола. Если счёт откроет «Кристал Пэлас», игра может стать более рваной, с обилием стандартов и борьбы. Если же первым забьёт «Тоттенхэм», то он получит возможность действовать максимально удобно — через контроль и наказание за попытки хозяев раскрыться. Так что с результативностью здесь может быть скромненько.

«Кристал Пэлас» немного сдал позиции, однако дома проигрывает редко, как мы поняли. «Тоттенхэму», в свою очередь, будет слишком жирно терпеть третье поражение подряд. В такой паре ставка на исход выглядит довольно рискованной, и всё же мы бы попробовали поймать ничью. Альтернатива — тотал меньше 2.5 мяча. Так было в четырёх из пяти прошлых очных встреч.

Ставка: ничья в матче «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» за 3.30.