Аталанта — Интер: прогноз и ставка на матч 28 декабря, где смотреть бесплатно, какой канал, составы, голы, счёт

Серия А: над гонкой за скудетто сгущаются тучи
Алексей Серяков
Экспресс на матчи Серии А 28 декабря 2025 года
Экспресс на матчи 28 декабря 2025 года.

Несмотря на новогодние праздники, футбольный календарь традиционно трещит по швам. Играют много, играют везде. Сегодня, 28 декабря, пройдут некоторые встречи 17-го тура итальянской Серии А. Специально для вас сделали прогнозы и составили экспресс.

Прогноз на матч «Аталанта» — «Интер»

Италия — Серия А . 17-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После всех потрясений планомерное движение вперёд у «Аталанты» всё же наблюдается. Правда, хороший отрезок рискует прерваться в ближайшее время. В Бергамо пожалует злой и мотивированный «Интер», который заваливает топ-матчи, зато с соперниками попроще редко допускает осечки.

Почему злой? Визит в Саудовскую Аравию на Суперкубок Италии обернулся обиднейшим поражением от «Болоньи» в полуфинале. Быстро открыли счёт, заметно превосходили соперника, создали достаточно моментов. Разок ошиблись в защите, ужасно исполнили серию пенальти. Отправились домой.

Почему мотивированный? Лидирует в чемпионате Италии, совсем немного опережая «Милан» и «Наполи». Вернуть себе скудетто — вопрос чести. Ресурсы и возможности позволяют, игра даётся. Три предыдущих выезда в Бергамо завершались победами. Разница в уровне исполнителей тоже очевидна. Не будем мудрить, П2 за 2.22 — хорошее предложение. Надо закрыть неудачу в Суперкубке.

Прогноз на матч «Кремонезе» — «Наполи»

Италия — Серия А . 17-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кремонезе
Кремона
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Естественно, команды находятся в разных весовых категориях. Разумеется, даже на выезде шансы «Наполи» оцениваются гораздо выше. Вне всяких сомнений, в идеальном мире гости должны добиться уверенной победы и продолжить борьбу за скудетто, оставив хозяев болтаться в середине турнирной таблицы. Но есть нюанс.

Подопечные Антонио Конте в последние недели живут крайне интенсивно, скачут даже не между странами, а между континентами. После международной паузы проводили строго по два матча за неделю, возможности выдохнуть не было. Серия А, Лига чемпионов, Кубок Италии (где закатили очень долгую серию пенальти с «Кальяри»). Калейдоскоп событий. Конский график.

А «Кремонезе» такой зверь, которому не стоит давать руку — откусит по локоть. Уверенно располагается в середине турнирной таблицы, исправно набирает очки. Никого не боится. Добавим сюда откровенно хилую для действующего чемпиона продуктивность «Наполи» на выезде. На таком фоне победа хозяев с форой (+1) за 1.80 просто подарок.

Прогноз на матч «Милан» — «Верона»

Италия — Серия А . 17-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Милан
Милан
Не начался
Верона
Верона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После неудачной поездки на Суперкубок возвращаемся к прозе итальянской жизни. С одной стороны, соперник у «Милана» более чем подходящий для того, чтобы войти в знакомую колею, набрать три очка и продолжить борьбу за скудетто. «Верона» давно располагается в зоне вылета, опережая только превратившуюся в тыкву «Фиорентину» и скромного новичка элитного дивизиона «Пизу».

Казалось бы — бери такого кадра тёпленьким, тем более на своём поле. Как бы не так. Ведь «Верона» долгое время представляла собой жалкое зрелище, проигрывая кому ни попадя. А в последние недели резко встрепенулась. На своём поле хлопнула «Аталанту» (3:1), следом проявила характер и дожала «Фиорентину» (2:1). Решающий мяч во Флоренции был забит на 90+3-й минуте. Такими темпами в зоне вылета долго находиться не придётся.

Другое дело, что в гостях у «Милана» в последние годы поживиться не получалось. Четыре матча с 2021 года обернулись четырьмя поражениями. Все как один достойные, с чувством выполненного долга, борьбой до конца. 2:3, 1:3, 0:1 и снова 0:1. Увы, за такие вещи в футболе очков по-прежнему не начисляют. А на трудовых победах с разницей в один мяч Массимилиано Аллегри собаку съел. И корову. И быка, и кривого мясника. Так что П1 с разницей в один мяч за 3.50 заслуживает внимания.

Экспресс на матчи Серии А 28 декабря 2025 года

Ставка 1: «Интер» победит «Аталанту» за 2.22.

Ставка 2: «Кремонезе» победит «Наполи» с форой (+1) за 1.80.

Ставка 3: «Милан» победит «Верону» с разницей в один мяч за 3.50.

Общий коэффициент: 2.22 х 1.80 х 3.50 = 13.9.

