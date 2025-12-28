Серия А: над гонкой за скудетто сгущаются тучи

Несмотря на новогодние праздники, футбольный календарь традиционно трещит по швам. Играют много, играют везде. Сегодня, 28 декабря, пройдут некоторые встречи 17-го тура итальянской Серии А. Специально для вас сделали прогнозы и составили экспресс.

Прогноз на матч «Аталанта» — «Интер»

После всех потрясений планомерное движение вперёд у «Аталанты» всё же наблюдается. Правда, хороший отрезок рискует прерваться в ближайшее время. В Бергамо пожалует злой и мотивированный «Интер», который заваливает топ-матчи, зато с соперниками попроще редко допускает осечки.

Почему злой? Визит в Саудовскую Аравию на Суперкубок Италии обернулся обиднейшим поражением от «Болоньи» в полуфинале. Быстро открыли счёт, заметно превосходили соперника, создали достаточно моментов. Разок ошиблись в защите, ужасно исполнили серию пенальти. Отправились домой.

Почему мотивированный? Лидирует в чемпионате Италии, совсем немного опережая «Милан» и «Наполи». Вернуть себе скудетто — вопрос чести. Ресурсы и возможности позволяют, игра даётся. Три предыдущих выезда в Бергамо завершались победами. Разница в уровне исполнителей тоже очевидна. Не будем мудрить, П2 за 2.22 — хорошее предложение. Надо закрыть неудачу в Суперкубке.

Прогноз на матч «Кремонезе» — «Наполи»

Естественно, команды находятся в разных весовых категориях. Разумеется, даже на выезде шансы «Наполи» оцениваются гораздо выше. Вне всяких сомнений, в идеальном мире гости должны добиться уверенной победы и продолжить борьбу за скудетто, оставив хозяев болтаться в середине турнирной таблицы. Но есть нюанс.

Подопечные Антонио Конте в последние недели живут крайне интенсивно, скачут даже не между странами, а между континентами. После международной паузы проводили строго по два матча за неделю, возможности выдохнуть не было. Серия А, Лига чемпионов, Кубок Италии (где закатили очень долгую серию пенальти с «Кальяри»). Калейдоскоп событий. Конский график.

А «Кремонезе» такой зверь, которому не стоит давать руку — откусит по локоть. Уверенно располагается в середине турнирной таблицы, исправно набирает очки. Никого не боится. Добавим сюда откровенно хилую для действующего чемпиона продуктивность «Наполи» на выезде. На таком фоне победа хозяев с форой (+1) за 1.80 просто подарок.

Прогноз на матч «Милан» — «Верона»

После неудачной поездки на Суперкубок возвращаемся к прозе итальянской жизни. С одной стороны, соперник у «Милана» более чем подходящий для того, чтобы войти в знакомую колею, набрать три очка и продолжить борьбу за скудетто. «Верона» давно располагается в зоне вылета, опережая только превратившуюся в тыкву «Фиорентину» и скромного новичка элитного дивизиона «Пизу».

Казалось бы — бери такого кадра тёпленьким, тем более на своём поле. Как бы не так. Ведь «Верона» долгое время представляла собой жалкое зрелище, проигрывая кому ни попадя. А в последние недели резко встрепенулась. На своём поле хлопнула «Аталанту» (3:1), следом проявила характер и дожала «Фиорентину» (2:1). Решающий мяч во Флоренции был забит на 90+3-й минуте. Такими темпами в зоне вылета долго находиться не придётся.

Другое дело, что в гостях у «Милана» в последние годы поживиться не получалось. Четыре матча с 2021 года обернулись четырьмя поражениями. Все как один достойные, с чувством выполненного долга, борьбой до конца. 2:3, 1:3, 0:1 и снова 0:1. Увы, за такие вещи в футболе очков по-прежнему не начисляют. А на трудовых победах с разницей в один мяч Массимилиано Аллегри собаку съел. И корову. И быка, и кривого мясника. Так что П1 с разницей в один мяч за 3.50 заслуживает внимания.

Экспресс на матчи Серии А 28 декабря 2025 года

Ставка 1: «Интер» победит «Аталанту» за 2.22.

Ставка 2: «Кремонезе» победит «Наполи» с форой (+1) за 1.80.

Ставка 3: «Милан» победит «Верону» с разницей в один мяч за 3.50.

Общий коэффициент: 2.22 х 1.80 х 3.50 = 13.9.