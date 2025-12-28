АПЛ: осторожный «Тоттенхэм» и голевой матч прибывших из Чемпионшипа

Декабрь — самый сложный месяц для английских клубов. Праздничный календарь настолько плотный, что просто не успеваешь восстановиться и отдохнуть. О толковой подготовке речи вообще не идёт. Сегодня, 28 декабря, завершится программа 18-го тура чемпионата Англии. Составили для вас специальный экспресс.

Прогноз на матч «Сандерленд» — «Лидс Юнайтед»

Период Boxing Day в чемпионате Англии — это всегда про выживание. И в такой среде «Сандерленд» чувствует себя относительно комфортно. Команда Режиса Ле Бриса уверенно держится в верхней части таблицы и по-прежнему претендует на еврокубки! Особенно опасна дома, где темп и поддержка трибун часто компенсируют нехватку опыта у обоймы.

«Лидс» же живёт под совсем другим давлением. После возвращения из Чемпионшипа задача одна — задержаться. И любая потеря очков воспринимается болезненно. Команда Даниэля Фарке в последнее время набрала ход, но на выезде по-прежнему не всегда выглядит убедительно. Слишком многое завязано на качестве первых 60 минут.

Ставить на чистый исход здесь, пожалуй, рискованно. А вот рынок голов выглядит логичнее. Обе команды регулярно находят свои моменты, однако и в защите далеки от идеала. Особенно на фоне усталости после рождественского отрезка. Особенно «Лидс Юнайтед». Мы бы проверили голы в обе стороны. Тем более что коэффициент на такой вариант крайне приятный.

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»

Boxing Day — период, когда тренерская гибкость ценится особенно высоко, и «Тоттенхэм» при Томасе Франке постепенно начинает это демонстрировать. «Шпоры» уже не выглядят командой, которая без оглядки лезет вперёд в любом матче. На выезде всё чаще прослеживается прагматичный подход: меньше риска, больше контроля зон и расчёт на эффективность в ключевых отрезках.

«Кристал Пэлас» при Оливере Гласнере тоже стал заметно организованнее. Команда реже разваливается без мяча, аккуратнее работает в средней линии и старается не затягивать себя в открытый футбол. При этом атакующий потенциал по-прежнему ограничен. Без быстрых переходов и стандартов «орлам» тяжело создавать моменты против соперников с хорошей структурой.

«Кристал Пэлас» немного сдал позиции в последних играх, однако дома уступает редко. «Тоттенхэму», в свою очередь, будет слишком жирно терпеть третье поражение подряд. Тем более что у него за восемь выездов в АПЛ лишь два проигрыша. В такой паре ставка на исход выглядит довольно рискованной, и всё же мы бы попробовали поймать ничью.

Экспресс на матчи АПЛ 28 декабря 2025 года

Ставка 1: обе забьют в матче «Сандерленд» — «Лидс Юнайтед» за 1.92.

Ставка 2: ничья в матче «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» за 3.30.

Общий коэффициент: 1.92 х 3.30 = 6.33.