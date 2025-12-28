«Рома» — «Дженоа». Претендентов на скудетто только трое

29 декабря в матче 17-го тура чемпионата Италии встретятся «Рома» и «Дженоа». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Рома» — «Дженоа» 29 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.67, что равно приблизительно 59% вероятности. Победа «Дженоа» оценивается коэффициентом 5.65 (16%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.85 (25%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.36. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.26.

Прогноз на матч 17-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Дженоа»

Конфетно-букетный период римлян и Джан Пьеро Гасперини подошёл к концу, наступили суровые трудовые будни. Затяжные победные серии со счётом 1:0 и надёжная игра в защите закончились сразу после того, как стал сложнее календарь. В четырёх предыдущих турах случились три поражения. Любопытно, что к экватору сезона «Рома» ни разу не играла вничью.

В конце ноября всухую уступили «Наполи» на своём поле (0:1), следом умудрились проиграть «Кальяри» на выезде (0:1). Впрочем, там есть два оправдания: соперник в нынешнем сезоне показывает бодрый футбол, а с 52-й минуты пришлось действовать в меньшинстве. Ничего хорошего из этого не вышло, уступили по делу.

Следом забодали наивный «Комо» Сеска Фабрегаса (1:0). Тут бы встрепенуться, снова поверить в себя и выдать новую победную серию. Однако календарь подкинул «Ювентус» Лучано Спаллетти, которому очень нужно подниматься повыше после кошмара имени Игора Тудора образца первых месяцев сезона. Туринцы оказались сильнее — 2:1.

«Рома» остаётся на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А, однако положение стало куда менее устойчивым. Тройка лидеров получит возможность уйти в отрыв после возвращения из Саудовской Аравии, «Ювентус» отстаёт всего на одно очко, а в спину дышат «Болонья» и «Комо». С осечками пора бы заканчивать.

Казалось бы, впереди всего лишь «Дженоа». С горем пополам идёт вне зоны вылета, исправно пропускает. Ещё и пожалует в Рим! Увы, расклады поменялись. Поначалу клуб из Генуи в самом деле представлял собой жалкое зрелище. С ноября дело пошло на лад. Достаточно вспомнить отрезок из 11 очков за пять туров. Гранды на нём не попадались, но следом, допустим, со стадиона «Луиджи Феррарис» едва унёс ноги «Интер» (2:1).

«Дженоа» забивает на уровне «Ромы», с такой игрой долго находиться неподалёку от зоны вылета на придётся. Посмотрим на статистику аутсайдера за пределами своего поля: две победы и две ничьих в семи матчах, 11 забитых мячей. Между тем на гол гостей дают коэффициент 1.86, а Х2 идёт за дивные 2.30. Римляне, разумеется, фавориты, только на данный момент запаса в них не ощущается. Потеря очков более чем вероятна.

Ставка: «Дженоа» забьёт за 1.86.