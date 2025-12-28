«Металлург» — «Трактор». На пересдачу!

29 декабря в Магнитогорске на льду «Арены-Металлург» встретятся «Металлург» и «Трактор». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Это будет третья очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Металлург» — «Трактор» 29 декабря 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 1.92, в то время как победа «Трактора» оценивается в 3.55. Ничья и овертайм идут за 4.20.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.10, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.75. Гол на первой минуте идёт за 10.5.

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Трактор» (29.12.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ 29 декабря 2025, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Трактор Челябинск

Третья очная встреча в сезоне, вторая за 10 дней. Пока «Трактор» упорно ничего не может поделать с лихими магнитогорцами. В середине ноября, ещё при Рафаэль-Пьере Рише, на своём льду уступили со счётом 3:4. Сражались до конца, показали характер, не опускали рук. Звучит красиво, а на деле к середине третьего периода проигрывали 1:4, вернувшись во многом благодаря потере концентрации и удалению со стороны соперника.

Минул месяц. Челябинцев на полноценной основе возглавил Евгений Корешков. Начало новой жизни, пауза на Кубок Первого канала позади. Свои трибуны, поддержка болельщиков. Здорово начали, быстро вышли вперёд. Долго радоваться не пришлось: в середине второго периода получили три шайбы за четыре минуты. Смена вратаря результатов не дала — 4:7.

То поражение стало для «Трактора» пятым подряд. Жуткая серия уже прервана, за что во многом следует поблагодарить календарь: дальше шли «Барыс» и «Лада». Выездная серия продолжилась в Казани, а завершится финальным боссом. За пару дней до Нового года предстоит отправиться в Магнитогорск. И попытаться с третьего раза сдать экзамен.

Сомнений в успехе достаточно. Во-первых, «Металлург» сейчас банально сильнее. Находится на более поздней стадии развития, сыгран, хоккеисты понимают друг друга и получают удовольствие от происходящего. Во-вторых, график в последнее время был гораздо приятнее. Выходили на лёд 19, 22, 26 и вот теперь 29 декабря. Ни одного матча через день, достаточно времени на восстановление. Проблемы со свежестью не возникнут, а по движению Магнитогорск в КХЛ даст фору любому.

В третьих, по результатам на выезде «Трактор» находится в нижней половине турнирной таблицы, причём ближе к аутсайдерам. Пропускает в среднем больше трёх шайб за час. А вот «Металлург» на своём льду идёт среди лидеров с результативностью 4+ гола за матч. Добавим сюда проблемы челябинцев на последнем рубеже. Получим очевидные трудности.

На победу «Металлурга» в основное время выставлен нестыдный коэффициент 1.92. Это гораздо лучше, чем лезть в тоталы: даже на ИТБ 3.5 шайбы хозяев дают только 1.80. «Трактор» ощутил на себе мощь атаки магнитогорцев, наверняка сыграет построже. Вытаскивать по шесть-семь шайб точно не захочет. На таком фоне мы бы проверили ИТМ 2 гола «Трактора» за 2.04. Ждём чего-то в духе 4:1 или 4:2.

Ставка: ИТМ 2 гола «Трактора» за 2.04.