«Флорида» — «Вашингтон». Овечкин не знает покоя

30 декабря в Санрайзе на льду «Амерант Банк Арены» встретятся «Флорида» и «Вашингтон». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. Это будет вторая очная встреча команд в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги.

Букмекеры в своих прогнозах не видят явного фаворита. Сделать ставку на победу «Флориды» в основное время предлагается с коэффициентом 2.48, в то время как победа «Вашингтона» оценивается в 2.45. Ничья и овертайм идут за 4.55.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.12, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.75. Гол на первой минуте идёт за 10.5.

Как насчёт увидеться с Александром Овечкиным и Сергеем Бобровским за пару дней до Нового года? Звучит замечательно. Тем более команды движутся по регулярному чемпионату похожим образом. Слабый старт на фоне кадровых проблем, серии поражений, проблемы с реализацией. Постепенно дела пошли на лад. И вот теперь соперники внушают если не страх, то как минимум уважение.

«Флорида» худо-бедно привыкла выживать без Александра Баркова, а Мэттью Ткачук около 10 дней назад приступил к тренировкам. Подмога близко! Хотя действующие обладатели Кубка Стэнли и так неплохо справляются. Трёх побед подряд от них не видели с первой половины октября. В декабре наконец сложилось: досталось «Коламбусу», «Айлендерс» и «Юте».

Как оказалось, то был лишь разбег. Без шансов уступив «Колорадо», подопечные Пола Мориса выдали серию покруче. На этот раз выиграли четыре раза кряду. Пассажиров среди поверженных не было: оказались сильнее мощнейшего «Далласа», бодрой «Тампы», умеренно опасного «Лос-Анджелеса» и системной «Каролины». Дальше, правда, получили 2:6 от «Сент-Луиса», однако то была третья игра за четыре дня. Набирать очки в таком темпе без спадов невозможно.

К счастью, дальше календарь предоставил шанс перевести дух. «Флорида» вплотную подобралась к зоне уайлд-кард. А «Вашингтон» находится ещё выше, хотя при поразительной плотности Восточной конференции это скорее условность. Команде Александра Овечкина явно не хватает свежести. Без двух важных центральных нападающих проводить по три матча за четыре дня врагу не пожелаешь.

«Кэпиталз» терпели сколько могли, однако в последнее время повадились пропускать по четыре-пять шайб и проигрывать всем подряд. Дальше, опять же, имелась пара бонусных выходных под Рождество. Не успели перевести дух, как пора снова переходить на галоп. График плотный, отдыхать некогда. В теории это обещает неровную игру с высоким процентом брака.

Полтора месяца назад «Флорида» в родных стенах добыла яркую победу в очной встрече — 6:3. К чему это вспомнилось? Видите ли, три последних матча между этими командами завершились со счётом 6:3 в пользу того, кто играл дома. А в шести из предыдущих семи игр хозяин льда как минимум набирал очки. Поддержка трибун — важный фактор на фоне усталости. А уж если статистика дует в ту же сторону, надо брать П1 с нулевой форой за 1.94 и радоваться. При ничьей в основное время произойдёт возврат.

Ставка: победа «Флориды» с нулевой форой за 1.94.