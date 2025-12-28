С места в карьер! Гэтжи — Пимблетт, Волкановски — Лопес и другие вывески января

Новый год на пороге! Но большой паузы в мирах бокса и единоборств ждать не стоит, январь подарит нам много интересных противостояний. Изучаем главные и смотрим, на что поставить.

11 января. Агит Кабайел — Дамиан Кныба

Временный чемпион WBC в тяжёлом весе Агит Кабайел откроет год боем против непобеждённого поляка Дамиана Кныбы. Впрочем, представитель Германии в своей профессиональной карьере также не проигрывал. Кабайел мечтает сразиться с Александром Усиком, сейчас он занимает третье место в рейтинге претендентов. Ну а в предстоящем бою букмекеры уверены в его победе. 1.11 на Агита, 6.60 – на его соперника.

17 января. Никита Цзю — Майкл Зерафа

Это бой за вакантный титул чемпиона по версии WBO International в среднем весе. И первая серьёзная проверка для Никиты Цзю. У него рекорд 11-0, но набит он исключительно в Австралии и против слабых соперников. Мы помним, как сложно всё складывается у Тима Цзю, поэтому задача Никиты — избежать ошибок брата.

Соперник непростой — бывший претендент на пояс по версии WBA в среднем весе. Победа выведет на новый уровень, поражение поставит под сомнение перспективы. Аналитики ведут Никиту небольшим фаворитом, на его победу дают 1.67, а шансы Майкла оценили в 2.25.

24 января. Мозес Итаума — Джермейн Франклин

Бой не титульный, но любопытный. Перспективный бразилец пройдёт тест на прочность в лице опытного Джермейна Франклина. Мозес нокаутировал Диллиана Уайта в первом раунде, теперь — ещё один опытный соперник. Букмекеры в победе Итаумы не сомневаются, 1.15 — коэффициент, пожалуй, реально отражающий вероятность успеха. А шансы Франклина оценивают котировкой 7.25. В случае победы Мозес должен сразиться с Муратом Гассиевым.

24 января. UFC 324. Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт

Первый номерной турнир года и его главный бой — за титул. Пусть и временный. В лёгком весе. Пэдди идёт на серии из девяти побед, пусть эти успехи и были не с самыми серьёзными соперниками. Нокаут в бою с Майклом Чендлером был ярким. Да и вообще, британец хорош, техничен, разнообразен. Ещё бы защиту ему хотя бы на средний уровень подтянуть…

Гэтжи провёл классный бой против Рафаэля Физиева, однако ему уже 37. Для лёгкого веса — критическая отметка, скорость и резкость пропадают, выдерживать такое давление, которое будет оказывать Пимблетт, сложно. Тем более у Пэдди превосходство в размахе рук. Но Джастин всё ещё опасен, поэтому однозначно отдавать победу британцу не стоит. 1.42 на Пимблетта, 2.87 — на Гэтжи. Пожалуй, адекватная оценка шансов.

31 января. Бахрам Муртазалиев — Джош Келли

Защита титула IBF в первом среднем весе для Муртазалиева. Очень долгий простой получился у Бахрама, подходящего соперника никак не могли найти. Да и Келли в итоге — далеко не самое громкое имя.

Во многом эта проблема самого Бахрама и его окружения. Яркая победа над Тимом Цзю осталась незаметной в медийном плане, бой с Муртазалиевым топам малоинтересен. Тем не менее ждать ещё — тоже путь в никуда. Победа над Келли особых вистов не принесёт, однако лучше уж так, чем сидеть без дела. Коэффициенты 1.23 — 4.00. В них заложено то, что бой пройдёт в Великобритании.

31 января. UFC 325. Алекс Волкановски — Диего Лопес

Закроет январь титульный бой в полулёгком весе. Это бой-реванш, в апреле Волкановски победил, но это было очень сложно. Алекс даже оказался в нокдауне. Однако вернул себе пояс (кстати, это всего лишь второй случай в истории UFC). Так что австралийцу будет не так уж и просто.

Тем более что возраст берёт своё. И упорно ходят слухи, что Волкановски может и завершить карьеру после реванша с Лопесом. Диего прогрессирует, одержал ряд неплохих побед. И вполне способен совершить… Нет, не сенсацию. Неожиданность. Здесь линия 1.57 на 2.29 в пользу Алекса.