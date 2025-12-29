«Рома» вне гонки за скудетто, КХЛ и предновогодний Овечкин

2025 год подходит к концу, но для спортивного сезона это всего лишь переходный момент. Сегодня, 29 декабря, следим за футбольным матчем Серии А «Рома» — «Дженоа» и хоккейной встречей КХЛ «Металлург» — «Трактор», а в ночь 30 декабря — за подвигами Александра Овечкина в НХЛ.

Прогноз на матч «Рома» — «Дженоа»

Конфетно-букетный период римлян и Джан Пьеро Гасперини подошёл к концу, наступили суровые трудовые будни. Затяжные победные серии со счётом 1:0 и надёжная игра в защите закончились сразу после того, как стал сложнее календарь. В четырёх предыдущих турах случились три поражения. Любопытно, что к экватору сезона «Рома» ни разу не играла вничью.

Казалось бы, впереди всего лишь «Дженоа». С горем пополам идёт вне зоны вылета, исправно пропускает. Ещё и пожалует в Рим! Увы, расклады поменялись. Поначалу клуб из Генуи в самом деле представлял собой жалкое зрелище. С ноября дело пошло на лад. Достаточно вспомнить отрезок из 11 очков за пять туров. Гранды на нём не попадались, но следом, допустим, со стадиона «Луиджи Феррарис» едва унёс ноги «Интер» (2:1).

«Дженоа» забивает на уровне «Ромы», с такой игрой долго находиться неподалёку от зоны вылета на придётся. Посмотрим на статистику аутсайдера за пределами своего поля: две победы и две ничьих в семи матчах, 11 забитых мячей. Между тем на гол гостей дают коэффициент 1.86, а Х2 идёт за дивные 2.30. Римляне, разумеется, фавориты, только на данный момент запаса в них не ощущается. Потеря очков более чем вероятна.

Прогноз на матч «Металлург» — «Трактор»

Третья очная встреча в сезоне, вторая за 10 дней.

Третья очная встреча в сезоне, вторая за 10 дней. Пока «Трактор» упорно ничего не может поделать с лихими магнитогорцами. В середине ноября, ещё при Рафаэль-Пьере Рише, на своём льду уступили со счётом 3:4. Сражались до конца, показали характер, не опускали рук. Звучит красиво, а на деле к середине третьего периода проигрывали 1:4, вернувшись во многом благодаря потере концентрации и удалению со стороны соперника.

Сомнений в успехе достаточно. Во-первых, «Металлург» сейчас банально сильнее. Находится на более поздней стадии развития, сыгран, хоккеисты понимают друг друга и получают удовольствие от происходящего. Во-вторых, график в последнее время был гораздо приятнее. Выходили на лёд 19, 22, 26 и вот теперь 29 декабря. Ни одного матча через день, достаточно времени на восстановление. Проблемы со свежестью не возникнут, а по движению Магнитогорск в КХЛ даст фору любому.

В третьих, по результатам на выезде «Трактор» находится в нижней половине турнирной таблицы, причём ближе к аутсайдерам. Пропускает в среднем больше трёх шайб за час. А вот «Металлург» на своём льду идёт среди лидеров с результативностью 4+ гола за матч. Добавим сюда проблемы челябинцев на последнем рубеже. Получим очевидные трудности и ИТМ 2 гола «Трактора» за 2.04.

Прогноз на матч «Флорида» — «Вашингтон»

Как насчёт увидеться с Александром Овечкиным и Сергеем Бобровским за пару дней до Нового года?

Как насчёт увидеться с Александром Овечкиным и Сергеем Бобровским за пару дней до Нового года? Звучит замечательно. Тем более команды движутся по регулярному чемпионату похожим образом. Слабый старт на фоне кадровых проблем, серии поражений, проблемы с реализацией. Постепенно дела пошли на лад. И вот теперь соперники внушают если не страх, то как минимум уважение.

«Флорида» худо-бедно привыкла выживать без Александра Баркова, а Мэттью Ткачук около 10 дней назад приступил к тренировкам. Подмога близко! Хотя действующие обладатели Кубка Стэнли и так неплохо справляются. А «Вашингтон» находится ещё выше в таблице, хотя ему явно не хватает свежести. Без двух важных центральных нападающих проводить по три матча за четыре дня врагу не пожелаешь.

Полтора месяца назад «Флорида» в родных стенах добыла яркую победу в очной встрече — 6:3. К чему это вспомнилось? Видите ли, три последних матча между этими командами завершились со счётом 6:3 в пользу того, кто играл дома. А в шести из предыдущих семи игр хозяин льда как минимум набирал очки. Поддержка трибун — важный фактор на фоне усталости. А уж если статистика дует в ту же сторону, надо брать П1 с нулевой форой за 1.94 и радоваться. При ничьей в основное время произойдёт возврат.

Экспресс на спорт 29 декабря 2025 года

Ставка 1: «Дженоа» забьёт за 1.86.

«Дженоа» забьёт за 1.86. Ставка 2: ИТМ 2 гола «Трактора» за 2.04.

ИТМ 2 гола «Трактора» за 2.04. Ставка 3: победа «Флориды» с нулевой форой за 1.94.

Общий коэффициент: 1.86 х 2.04 х 1.94 = 7.36.