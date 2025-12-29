«Челси» — «Борнмут». На что теперь пожалуется Мареска?

30 декабря в матче 19-го тура чемпионата Англии встретятся «Челси» и «Борнмут». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Челси» — «Борнмут» 30 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.53, что равно приблизительно 63% вероятности. Победа «Борнмута» оценивается коэффициентом 6.10 (15%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.40 (22%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Прогноз на матч 19-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Борнмут»

Обе команды к середине сезона оказались в кризисе. Хотя, конечно, из-за разных возможностей детали сильно отличаются. «Борнмут» восхищал в первых турах смелым футболом, высочайшим прессингом, агрессивностью. И внушительным количеством голов, разумеется. Выдавал серии из трёх побед, стабильно забивал, штурмовал зону Лиги чемпионов, а второе поражение потерпел только в ноябре.

Зато дальше пошёл бардак. На фоне высокой интенсивности посыпались травмы, а глубина скамейки здесь, конечно, довольно скромная. Сыгранность на фоне вынужденных изменений в составе просела, а что такое сыгранность для прессинга? Точка отсчёта. Ваш прессинг обречён быть дырявым и приводить к провалам, если не хватает синхронности и взаимопонимания. В общем, в дверь настойчиво постучали беды. А когда им не открыли — выломали дверь.

Никаких преувеличений, только факты. Два месяца без побед в чемпионате Англии! Не смогли обыграть даже стоящий на вылет «Вест Хэм» на своём поле (2:2) или предпоследний клуб турнира «Бёрнли» (1:1). Поводы для радости крайне скромные: поражений сравнительно немного, ярких матчей достаточно. Те же 4:4 с «Манчестер Юнайтед» чего стоят.

В общем, к концу календарного года «Борнмут» оказался в нижней части турнирной таблицы, хотя запас от зоны вылета заметный. Впереди визит в Лондон, где потихоньку пошла смута. Энцо Мареска жалуется на руководство, ощущает недостаток доверия и говорит не самые очевидные вещи на пресс-конференциях. Публичные проявления борьбы за власть редко приводят к чему-то хорошему.

Вот и победы стали случаться всё реже. За пять недель «синие» выиграли лишь однажды, у «Эвертона» на своём поле. Календарь сложно назвать простым, но и ничего страшного там не было. «Арсенал» — понятно, а в остальном — в худшем случае тот же «Эвертон» и «Ньюкасл». Претендент на чемпионскую гонку должен проходить подобные отрезки увереннее.

Не вышло. «Челси» отпустил тройку лидеров, зато в спину томно дышит целая группа преследователей. Любопытно, что на указанном отрезке лондонцы встречались с «Борнмутом». Потеря очков особым сюрпризом не стала, а вот счёт 0:0 удивил. Мячом владели исправно, а по созданным моментам скромному оппоненту даже уступили.

Теперь букмекеры почти не сомневаются в победе «Челси». Основная причина — всего одна победа «Борнмута» на выезде в АПЛ при почти трёх пропущенных мячах в среднем за игру. Тут, правда, имеется нюанс. Лондонцы на «Стэмфорд Бридж» выиграли всего четыре раза из восьми, зато пропускали часто.

На таком фоне линия кажется сомнительной. Шансы хозяев повыше, однако давать 2.13 на победу «Борнмута» с форой (+1) всё же перебор. В принципе, даже фора (+1.5) на аутсайдера идёт за нестыдные 1.65. Лёгкой жизни у хозяев быть не должно.

Ставка: «Борнмут» победит с форой (+1) за 2.13.