Не спешите короновать Артету! «Астон Вилла» доберётся и до «Арсенала»

30 декабря в матче 19-го тура чемпионата Англии встретятся «Арсенал» и «Астон Вилла». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Арсенал» — «Астон Вилла» 30 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.47, что равно приблизительно 66% вероятности. Победа «Астон Виллы» оценивается коэффициентом 7.70 (12%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.30 (22%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

Прогноз на матч 19-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Астон Вилла»

Лондон, прощай, я здесь чужой. Календарь предложил «Астон Вилле» сомнительное удовольствие. Провести два выездных матча подряд в Лондоне за трое суток. Ладно бы хоть с «Кристал Пэлас» или, допустим, с «Фулхэмом». Да и нынешний «Тоттенхэм» страха не внушает. Нет, режим сложности выбран максимальный. 27 декабря гостили у «Челси» (2:1), теперь пришла пора наведаться на «Эмирейтс». Только потом — в родной Бирмингем.

Впрочем, когда Унаи Эмери боялся трудностей? Кто «Спартак» тренировал, в «Астон Вилле» не дрогнет. Вот, например, уже ставший легендарным старт сезона в АПЛ. Первый гол состоялся в 5-м туре, первая победа пришла в 6-м. Шеф, всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает? Как бы не так. Спокойно и методично взялись за дело, исправно добывая очки.

Похоже, нащупали золотую жилу. По крайней мере одно поражение за 3,5 месяца выглядит крайне солидно, да и то состоялось на «Энфилде». Как на него отреагировала команда? Продолжила побеждать. Досталось даже «Арсеналу» (2:1 в родных стенах 6 декабря). Тут, видимо, календарь окончательно сошёл с ума и решил устроить бирмингемцам тест на чемпиона.

Ведь до «Челси» погостить приезжал «Манчестер Юнайтед». Разглядеть в коллективе Унаи Эмери обладателя трофея, честно говоря, крайне сложно. Всё же ресурсы у конкурентов принципиально иные. Но если они хлопнут «Арсенал» во второй раз за 3,5 недели, с умным лицом рассказывать о временных успехах станет неимоверно сложно. А они ведь способны…

Строго говоря, битва на «Эмирейтс» обречена быть ключевой в 19-м туре АПЛ. Перед нами очная встреча участников топ-3. Букмекеры по привычке отдают преимущество лондонцам. Поспорить с ними сложно, шансы подопечных Микеля Артеты в самом деле выглядят лучше. Но не настолько же! Коэффициент в районе 1.50 против «Астон Виллы»?! Из-за своего поля?

Ну, давайте посмотрим. Три последние игры соперников на «Эмирейтс» — 2:2, 0:2, 2:1. Пять предыдущих очных встреч вне зависимости от места проведения — три победы «Астон Виллы», ничья и поражение. При таких исходных данных победа гостей с форой (+1) за 2.18 выглядит подарком. Линия даже позволяет заиграть фору (+1.5) за приличные 1.68. Ну не отказываться же?

Ставка: победа «Астон Виллы» с форой (+1) за 2.18.