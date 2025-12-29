Скидки
Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон: прогноз и ставка на матч 30 декабря 2025 года, смотреть онлайн, прямая трансляция

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Уже пора, Аморим
Алексей Серяков
«МЮ» — «Вулверхэмптон»: прогноз на матч
Комментарии
Стабильности у «МЮ» нет. Пришла пора добыть вторую сухую победу подряд.

30 декабря в матче 19-го тура чемпионата Англии встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 23:15 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «МЮ» — «Вулверхэмптон» 30 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «МЮ» предлагается с коэффициентом 1.36, что равно приблизительно 73% вероятности. Победа «Вулверхэмптона» оценивается коэффициентом 8.40 (11%). Ничейный исход можно найти в линии за 5.60 (16%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Прогноз на матч 19-го тура чемпионата Англии «МЮ» — «Вулверхэмптон»

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 23:15 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Называть «Вулверхэмптон» худшим клубом английской Премьер-лиги совсем не хочется. Он явно заслуживает большего! В конце концов, худший клуб имеется в АПЛ каждый год, а настолько слабого и беззубого не было давно. «Вулверхэмптон» не просто плох. Он ужасен, исторически плох. Хоть по статистике, хоть по качеству игры.

Неудивительно, что болельщики «волков» прекратили выть примерно к началу декабря. И потихоньку смирились. Что ещё ужаснее, смирились, похоже, в самой команде. По крайней мере в последние недели футболисты выглядят абсолютно потерянными и не показывают никаких моральных качеств. Будто бы ждут, когда всё закончится.

Впереди визит на «Олд Траффорд». «Манчестер Юнайтед» по-прежнему не впечатляет. Отсутствие еврокубков — колоссальная фора, по меркам английского футбола, с его интенсивностью, плотным графиком и высочайшими скоростями. У Рубена Аморима полно времени на тренировочной процесс. На выходе — пшик.

У манкунианцев есть всё необходимое для того, чтобы спокойно идти на четвёртом месте. Конкуренты стабильно допускают осечки и отнимают очки друг у друга. Но без приключений в «Манчестер Юнайтед», похоже, просто не могут: обязательно нужно проиграть «Эвертону», потерять очки со стоящим на вылет «Вест Хэмом», пропустить четыре мяча от «Борнмута» и продлить победную серию «Астон Виллы».

Конечно, до зоны Лиги чемпионов рукой подать, но общее впечатление грустное. Рассчитывали явно на большее. И вот вопрос: неужели «МЮ» настолько нестабилен, что потеряет очки даже с исторически кошмарным соперником? Сомневаемся. Достаточно вспомнить недавнюю очную встречу, состоявшуюся 8 декабря. В кои-то веки уверенная победа — 4:1.

Возможно, три очка хозяева оформят, но коэффициент на П1 ужасно низок, а лезть в большие форы с таким желанием подопечных Аморима выискивать трудности на ровном месте не рискнём. Как быть? Нам нравится ставка «Вулверхэмптон» не забьёт за 2.22. «Манчестер Юнайтед» слишком редко играет «на ноль». А уж тем более – два раза подряд. В 18-м туре всухую побеждён «Ньюкасл» (1:0). Пора начинать новую удачную серию. А когда ещё, если не на своём поле с 20-м клубом АПЛ?

Ставка: «Вулверхэмптон» не забьёт за 2.22.

