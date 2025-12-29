«Локомотив» — «Торпедо». Паровозик, который смог

30 декабря в Ярославле на льду «Арены-2000» встретятся местный «Локомотив» и нижегородское «Торпедо». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. Это будет вторая очная встреча команд в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Локомотив» — «Торпедо» 30 декабря 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.75, в то время как победа «Торпедо» оценивается в 4.05. Ничья и овертайм идут за 4.30.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.65, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.20. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Торпедо» (30.12.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Локомотив» подходит к игре в уже привычном для себя режиме: минимум хаоса, максимум контроля. При Бобе Хартли ярославцы почти всегда начинают с простого — закрыли центр, не дали сопернику разогнаться, дождались ошибок. Забрасывают даже меньше, чем замыкающий топ-8 Западной конференции «Спартак», но оппонентам мало чего позволяют.

Турнирно это будет матч соседей по верхней части турнирной таблицы. «Локомотив» идёт выше, «Торпедо» — рядом, однако менее стабильно по результатам. Что уж говорить, едва ли нижегородцы борются за победу в конференции. Да и у них как раз есть свежая пощёчина в виде 0:5 от «Нефтехимика». После таких игр обычно вы либо собираетесь, либо снова «плывёте», но гораздо страшнее.

По составам есть важные нюансы, которые могут повлиять на качество игры. У «Локомотива» точно вне протокола Сурин (перелом руки, срок — около шести недель), а по Сергееву ситуация неоднозначная. После тяжёлой травмы он уже возвращался к тренировкам, но готовность хоккеиста к предстоящему матчу всё равно пока что под вопросом.

У «Торпедо» потери тоже неприятные. Кручинин, по сообщениям, должен вернуться не раньше февраля, плюс в списке отсутствующих фигурирует Шавин. Это бьёт по глубине и по возможность надёжно проводить отрезки без шайбы. А во встрече с «Локомотивом» такие отрезки будут почти гарантированно.

Нижегородцы, очень вероятно, будут действовать рациональнее после 0:5 в Нижнекамске. Базовая идея у тренерского штаба не меняется: нужны скорость и риск в атаке. Однако в играх с ярославцами риск обычно дорого стоит. Если не пойдёт большинство и не будет быстрого первого гола, матч может перетечь в позиционную борьбу и близкий счёт на табло. Как было в первой очной встрече сезона — 2:1.

В прошлый раз победу одержало «Торпедо». Но теперь на стороне «Локомотива» стадион и трибуны. Вероятно, он сможет взять реванш. Однако самый логичный выбор — не лезть в исход, а сыграть от темпа и структуры. Ждём закрытый матч, где железнодорожники будут давить позиционно и, скорее всего, заберут концовку за счёт дисциплины и более надёжной игры в своей зоне. Но в целом голов будет не так много.

Ставка: тотал меньше 5 шайб в матче «Локомотив» — «Торпедо» за 1.80.