Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Локомотив — Торпедо: прогноз и ставка на матч КХЛ 30 декабря 2025, где смотреть онлайн, прямая трансляция

«Локомотив» — «Торпедо». Паровозик, который смог
Алексей Анисимов
«Локомотив» — «Торпедо»: прогноз на матч
Комментарии
Нижегородцам будет непросто разогнать темп в Ярославле. За Хартли — дисциплина.

30 декабря в Ярославле на льду «Арены-2000» встретятся местный «Локомотив» и нижегородское «Торпедо». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. Это будет вторая очная встреча команд в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Локомотив» — «Торпедо» 30 декабря 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.75, в то время как победа «Торпедо» оценивается в 4.05. Ничья и овертайм идут за 4.30.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.65, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.20. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Торпедо» (30.12.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» подходит к игре в уже привычном для себя режиме: минимум хаоса, максимум контроля. При Бобе Хартли ярославцы почти всегда начинают с простого — закрыли центр, не дали сопернику разогнаться, дождались ошибок. Забрасывают даже меньше, чем замыкающий топ-8 Западной конференции «Спартак», но оппонентам мало чего позволяют.

Турнирно это будет матч соседей по верхней части турнирной таблицы. «Локомотив» идёт выше, «Торпедо» — рядом, однако менее стабильно по результатам. Что уж говорить, едва ли нижегородцы борются за победу в конференции. Да и у них как раз есть свежая пощёчина в виде 0:5 от «Нефтехимика». После таких игр обычно вы либо собираетесь, либо снова «плывёте», но гораздо страшнее.

Материалы по теме
С места в карьер! Гэтжи — Пимблетт, Волкановски — Лопес и другие вывески января
С места в карьер! Гэтжи — Пимблетт, Волкановски — Лопес и другие вывески января

По составам есть важные нюансы, которые могут повлиять на качество игры. У «Локомотива» точно вне протокола Сурин (перелом руки, срок — около шести недель), а по Сергееву ситуация неоднозначная. После тяжёлой травмы он уже возвращался к тренировкам, но готовность хоккеиста к предстоящему матчу всё равно пока что под вопросом.

У «Торпедо» потери тоже неприятные. Кручинин, по сообщениям, должен вернуться не раньше февраля, плюс в списке отсутствующих фигурирует Шавин. Это бьёт по глубине и по возможность надёжно проводить отрезки без шайбы. А во встрече с «Локомотивом» такие отрезки будут почти гарантированно.

Материалы по теме
Их осталось четверо, остальные слишком далеко. Кто выиграет РПЛ?
Их осталось четверо, остальные слишком далеко. Кто выиграет РПЛ?

Нижегородцы, очень вероятно, будут действовать рациональнее после 0:5 в Нижнекамске. Базовая идея у тренерского штаба не меняется: нужны скорость и риск в атаке. Однако в играх с ярославцами риск обычно дорого стоит. Если не пойдёт большинство и не будет быстрого первого гола, матч может перетечь в позиционную борьбу и близкий счёт на табло. Как было в первой очной встрече сезона — 2:1.

В прошлый раз победу одержало «Торпедо». Но теперь на стороне «Локомотива» стадион и трибуны. Вероятно, он сможет взять реванш. Однако самый логичный выбор — не лезть в исход, а сыграть от темпа и структуры. Ждём закрытый матч, где железнодорожники будут давить позиционно и, скорее всего, заберут концовку за счёт дисциплины и более надёжной игры в своей зоне. Но в целом голов будет не так много.

Ставка: тотал меньше 5 шайб в матче «Локомотив» — «Торпедо» за 1.80.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android