Новая реальность матчей ЦСКА — «Динамо» Москва в КХЛ

В последнем дерби было 0:0 в основное время, и это не случайность.

30 декабря в Москве на льду «ЦСКА-Арены» встретятся ЦСКА и московское «Динамо». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Это будет пятая очная встреча команд в нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги и последнее дерби в 2025 году.

Коэффициенты на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» Москва 30 декабря 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.35, в то время как победа «Динамо» оценивается в 2.70. Ничья и овертайм идут за 4.00.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.57, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.30. Гол на первой минуте идёт за 12.5.

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» Москва (30.12.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Это не просто последнее столичное дерби 2025 года. Это ещё и матч двух команд из зоны плей-офф в Западной конференции. Однако с разным качеством пройденной дистанции. «Динамо» идёт немного выше и набрало 52 очка, у ЦСКА — 45, а по игре армейцы весь сезон живут волнообразно.

При этом характер противостояний почти не меняется: много борьбы, плотный центр, минимум свободного льда. В нынешнем сезоне команды уже четырежды пересекались, и дважды дело доходило до буллитов. А в последней встрече 21 декабря в основное время голов вообще не было — 0:0, 1:0 Б.

Ключевой момент для прогноза — кадровые потери ЦСКА, которые бьют по атаке. Владислав Каменев по-прежнему вне игры из-за допингового дела, а Даниэль Спронг не играет с конца ноября. И вообще-то он был весьма результативным. Так что это, определённо, минус сразу по глубине и по перспективам реализации.

Добавьте сюда травмы, которые ограничивают вариативность. Например, у армейцев в списке отсутствующих фигурировал Дмитрий Бучельников, а у «Динамо» серьёзная потеря в обороне — Владислав Готовец выбыл до конца сезона. При таких вводных ожидать новогоднего фейерверка из шайб было бы наивно.

Отдельно стоит учитывать и тренерский контекст. У ЦСКА системный хоккей Игоря Никитина по определению тяготеет к аккуратным дерби и матчам в целом, а у «Динамо» в декабре окончательно утвердили Вячеслава Козлова. Команда тоже стала чаще играть по счёту, не рискуя без надобности.

Всё это говорит о том, что матч должен получиться плотным, с длинными сменами в борьбе и с небольшим числом действительно голевых моментов. Даже если кто-то поведёт в счёте, второй едва ли раскроется полностью — слишком легко нарваться на ответный контрудар или удаление в неудачный момент.

Ставка: тотал меньше 5 шайб в матче ЦСКА — «Динамо» Москва за 1.74.