Последние матчи в 2025 году: экспресс на КХЛ

2025 год подходит к концу, однако регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продолжается. Сегодня, 30 декабря, состоятся последние встречи в году, но не в сезоне. Делаем прогнозы на самые яркие из них и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Торпедо»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Локомотив» подходит к игре в уже привычном для себя режиме: минимум хаоса, максимум контроля. При Бобе Хартли ярославцы почти всегда начинают с простого — закрыли центр, не дали сопернику разогнаться, дождались ошибок. Забрасывают даже меньше, чем замыкающий топ-8 Западной конференции «Спартак», но оппонентам мало чего позволяют.

Турнирно это будет матч соседей по верхней части турнирной таблицы. «Локомотив» идёт выше, «Торпедо» — рядом, однако менее стабильно по результатам. Что уж говорить, едва ли нижегородцы борются за победу в конференции. Да и у них как раз есть свежая пощёчина в виде 0:5 от «Нефтехимика». После таких игр обычно вы либо собираетесь, либо снова «плывёте», но гораздо страшнее.

Нижегородцы, очень вероятно, будут действовать рациональнее после 0:5 в Нижнекамске. Базовая идея у тренерского штаба не меняется: нужны скорость и риск в атаке. Однако в играх с ярославцами риск обычно дорого стоит. Если не пойдёт большинство и не будет быстрого первого гола, матч может перетечь в позиционную борьбу и близкий счёт на табло. Как было в первой очной встрече сезона — 2:1.

Прогноз на матч ЦСКА — «Динамо» Москва

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Это не просто последнее столичное дерби 2025 года. Это ещё и матч двух команд из зоны плей-офф в Западной конференции. Однако с разным качеством пройденной дистанции. «Динамо» идёт немного выше и набрало 52 очка, у ЦСКА — 45, а по игре армейцы весь сезон живут волнообразно. При этом характер противостояний почти не меняется: много борьбы, плотный центр, минимум свободного льда.

В нынешнем сезоне команды уже четырежды пересекались, и дважды дело доходило до буллитов. А в последней встрече 21 декабря в основное время голов вообще не было — 0:0, 1:0 Б. Ключевой момент для прогноза — кадровые потери ЦСКА, которые бьют по атаке. Владислав Каменев по-прежнему вне игры из-за допингового дела, а Даниэль Спронг не играет с конца ноября.

Отдельно стоит учитывать и тренерский контекст. У ЦСКА системный хоккей Игоря Никитина по определению тяготеет к аккуратным дерби, а «Динамо», когда утвердили Вячеслава Козлова, тоже стало чаще играть по счёту. Всё это говорит о том, что матч должен получиться плотным, с длинными сменами в борьбе и с небольшим числом действительно голевых моментов. Даже если кто-то поведёт в счёте, второй едва ли раскроется полностью — слишком легко нарваться на ответный контрудар или удаление в неудачный момент.

Экспресс на матчи КХЛ 30 декабря 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 5 шайб в матче «Локомотив» — «Торпедо» за 1.80.

тотал меньше 5 шайб в матче «Локомотив» — «Торпедо» за 1.80. Ставка 2: тотал меньше 5 шайб в матче ЦСКА — «Динамо» Москва за 1.74.

Общий коэффициент: 1.80 х 1.74 = 3.13.