«Металлург» — «Локомотив». Прогноз: краш-тест для Боба Хартли

Эти команды ещё не встречались после ухода с поста главного тренера железнодорожников Игоря Никитина.

6 января в Магнитогорске местный «Металлург» примет «Локомотив». Стартовое вбрасывание запланировано на 14:30 мск. Это будет первая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Металлург» — «Локомотив» 6 января 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 2.00, в то время как победа «Авангарда» оценивается в 3.30. Ничья и овертайм идут за 4.10.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.90, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.92. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Локомотив» (6.01.2026)

Надеемся, что «Авангард» и «Ак Барс» не обидятся, но центральная игра вторника в КХЛ всё же состоится в Магнитогорске. Во-первых, возглавляющий сводную турнирную таблицу «Металлург» сразится с представителем топ-3 Западной конференции. Во-вторых, перед нами ремейк финала Кубка Гагарина – 2024. Того самого, в котором уральцы сенсационно победили в четырёх матчах.

В-третьих, омичи и казанцы по ходу нынешнего регулярного чемпионата успели пересечься дважды. А вот «Металлург» с «Локомотивом» не играли больше года. Предыдущая очная встреча датирована 2 января 2025 года, тогда в Ярославле хозяева уступили со счётом 2:3. Естественно, тот результат не имеет ровно никакого отношения к сегодняшнему дню.

Нет, Андрей Разин по-прежнему возглавляет магнитогорцев. И по-прежнему делает это одновременно ярко и успешно. Однако «Локомотив» тогда к кубку вёл Игорь Никитин, а теперь команда пытается ужиться с Бобом Хартли. Получается не без трудностей. Результаты, конечно, есть, однако манера поведения североамериканского специалиста по умолчанию несёт в себе дискомфорт для некоторых хоккеистов. Так что время от времени в прессу прорываются слухи, разговоры, инсайды.

«Локомотив» закрывал 2025 год продолжительной домашней серией. Вышло как-то непонятно. Если победы, то трудовые — в одну шайбу, по буллитам. Зато проиграли всухую два раза за пять суток: 0:3 от «Авангарда» и 0:2 – от «Динамо». С точки зрения таблицы ничего страшного, а вот по уверенности такие вещи чаще всего бьют.

Второй момент: ярославцы проводили предыдущий матч 4 января, когда гостили у ЦСКА. «Металлург» тоже открыл 2026 год выездом, к «Шанхайским Драконам». Только было это на сутки раньше. Вроде бы пустячок, но обе команды сильно зависят от движения и скорости, стремятся выигрывать «конёк». Тоже может сказаться.

И последнее. В шести предыдущих очных встречах в регулярных чемпионатах в основное время зрители видели не менее пяти шайб. Звучит красиво? Есть нюанс. В пяти случаях из шести их оказалось ровно пять штук! Учитывая коэффициенты, проверим тотал меньше 5 гола за 2.40. «Локомотив» надёжен у своих ворот, однако время от времени просто зависает в атаке.

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 2.40.