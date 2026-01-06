«Барселона» — «Атлетик». До первого трофея года рукой подать

7 января в матче полуфинала Суперкубка Испании встретятся «Барселона» и «Атлетик». Игра пройдёт на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Барселона» — «Атлетик» 7 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение каталонцам. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.58, что равно приблизительно 63% вероятности. Победа «Атлетика» оценивается коэффициентом 6.10 (15%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.25 (22%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.57. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61.

Прогноз на матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Атлетик» Бильбао

Саудовская Аравия словно берёт пример с сетей быстрого питания, время от времени устраивая тематические недели. Только речь не про гастрономические особенности, а про футбол. Во второй половине декабря солидный призовой фонд разыгрывали четыре клуба из Италии. Обладателем Суперкубка оказался «Наполи», последовательно разобравшийся с «Миланом» и «Болоньей».

В первой половине января придёт черёд испанской недели в Саудовской Аравии. Тоже Суперкубок, тоже четыре претендента, тоже один победитель. Только призовой фонд ещё больше. Оно и неудивительно, всё же статус мадридского «Реала» и «Барселоны» куда серьёзнее, чем у «Интера» и «Милана». Прекрасная возможность пополнить бюджет.

Сине-гранатовые вступят в дело раньше, в среду сойдутся с «Атлетиком» из Бильбао. Коротко о главном: баски нынче совсем не так опасны, как пару лет назад. Ужасно провели осень, а 2025 год закрыли двумя поражения от крепких, но ограниченных команд. 0:2 от «Сельты» и 1:2 – от «Эспаньола». В турнирной таблице Ла Лиги идут за пределами зоны еврокубков, в серединке.

Очная встреча первого круга чемпионата Испании выдалась запоминающейся. Во-первых, то была первая игра за 2,5 года для каталонцев на «Камп Ноу». Во-вторых, открыли счёт уже на четвёртой минуте. В третьих, сняли все вопросы к 48-й минуте, когда довели преимущество до трёх мячей. Итоговые 4:0 исчерпывающе указали на разницу в классе.

«Барселона» держит удар: ответила на поражение в «класико» затяжной победной серией, превратила отставание в четыре очка в отрыв над преследователем. Исправно забивает, да и пропускать в последнее время стала поменьше. Обе команды проводили предыдущие игры 3 января, после чего летели из Испании в Саудовскую Аравию. Преимущества в свежести не будет ни у кого, а скамейка у команды Ханс-Дитера Флика глубже.

Значит, фаворит очевиден. Причин мудрить не видим. Разумеется, гордые баски способны упереться и добиться результата в отдельной встрече. Однако за пределами своего поля они куда менее опасны, так что победа сине-гранатовых с форой (-1) за 1.95 нам нравится.

Ставка: «Барселона» выиграет с форой (-1) за 1.95.