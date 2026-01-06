«Манчестер Сити» — «Брайтон». Гвардиола покончит с прошлым

7 января в матче 21-го тура чемпионата Англии встретятся «Манчестер Сити» и «Брайтон». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Брайтон» 7 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ман Сити» предлагается с коэффициентом 1.37, что равно приблизительно 72% вероятности. Победа «Брайтона» оценивается коэффициентом 8.70 (11%). Ничейный исход можно найти в линии за 5.70 (17%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.43, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

Прогноз на матч 21-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Брайтон»

В английской Премьер-лиге сумасшедшие новогодние недели наконец-то подходят к концу. Марафон игр каждые три-четыре дня отобрал много сил, после 21-го тура команды получат возможность выдохнуть. У «Манчестер Сити», например, впереди две кубковые игры: 10 января со скромнейшим «Эксетер Сити» в Кубке Англии, а 13-го — с «Ньюкаслом» в Кубке лиги.

В первом случае соперник настолько уступает в классе, что состав наверняка окажется даже не экспериментальным, а молодёжным. А в Кубке лиги полуфинал состоит из двух матчей, что также оставляет возможности для широкой ротации. Если что, в начале февраля на своём поле будет шанс исправить положение и пробиться в финал.

И только потом, 17 января, предстоит дерби с «Манчестер Юнайтед». Близость какой-никакой передышки наверняка добавит футболистам сил. А всё остальное у подопечных Хосепа Гвардиолы имеется. На старте сезона они допускали осечки и в какой-то момент едва не отпустили «Арсенал». После чего фактически перестали терять очки, выдали победную серию и стали забивать заметно больше прежнего.

Впереди — «Брайтон». Команда симпатичная, стильная, в меру опасная. Умеет и любит отбирать очки у фаворитов, однако под конец 2025 года всё же выдохлась. Несколько кадровых потерь, немного невезения — и вот уже месяц без побед. Для «чаек» такие результаты непривычны. Календарь оказался малоприятным, хотя были не только гранды, но и «Вест Хэм» с «Сандерлендом». Увы, не сложилось.

Подопечные Фабиана Хюрцелера ещё совсем недавно штурмовали зону Лиги чемпионов, а нынче отвалились в середину турнирной таблицы чемпионата Англии. Единственный повод для радости — плотность запредельная, один удачный отрезок перевернёт расклады. Другое дело, что начать его в Манчестере будет крайне сложно.

В трёх предыдущих очных встречах «Брайтон» взял семь очков из девяти возможных, стабильно забивая по два мяча. Но тогда и «Манчестер Сити» находился в кризисе, и сами «чайки» летали чуть выше. Впрочем, букмекеры как-то слишком уж переоценивают хозяев. Те, естественно, явные фавориты, однако на фоне плотного календаря и скромной ротации показать свой лучший футбол будет сложно.

А значит, какого-то выноса тела тут быть не должно. Ожидаем трудовой победы хозяев, но без фанатизма. Победа «Брайтона» с форой (+1.5) за 1.85 смотрится добротно, а нам больше нравится ИТМ 2 гола «Манчестер Сити» за 2.15. Гости в принципе крайне редко пропускают больше двух благодаря отлаженному прессингу и организации.

Ставка: ИТМ 2 гола «Манчестер Сити» за 2.15.