«Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед». Нет Аморима — нет проблем

Манкунианцы в третий раз подряд сыграют с командой из подвала таблицы.

7 января в матче 21-го тура чемпионата Англии встретятся «Бёрнли» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли. Стартовый свисток запланирован на 23:15 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед» 7 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «МЮ» предлагается с коэффициентом 1.61, что равно приблизительно 63% вероятности. Победа «Бёрнли» оценивается коэффициентом 5.70 (16%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.80 (21%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1..79

Прогноз на матч 21-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» сильно повезло с календарём. Под новый год английская Премьер-лига превращается в марафон на выживание. Выходить на поле приходится раз в три дня, времени на отдых и восстановление нет. Травмы и повреждения копятся, игроки вылетают. Добавим сюда Кубок Африки, из-за которого целый ряд клубов лишился заметных футболистов. Получим задачу повышенной трудности.

На таком фоне терять очки не составляет труда. Однако у манкунианцев было всё необходимое для того, чтобы наконец-то войти в зону Лиги чемпионов. Едва дышащий «Вулверхэмптон», новичок АПЛ «Лидс Юнайтед», а на десерт — стоящий на вылет «Бёрнли». Придумать более подходящее расписание довольно сложно. И что на выходе? Две ничьих, два очка из шести возможных. И скандальная отставка Рубена Аморима. Порядка она точно не добавит, однако выглядит заслуженно.

Разумеется, диетическое питание долго не продлится. Впереди ожидает дерби с «Манчестер Сити». Тем важнее выжать максимум из визита к одному из худших клубов элитного дивизиона. Тройка фаворитов оторвалась, а «Ливерпуль» успел ускакать вперёд. Однако «Челси» просел, а пятое место с большой долей вероятности обеспечит Лигу чемпионов на будущий год.

У «Бёрнли» ситуация ожидаемая и понятная. Ресурсов откровенно не хватает. Делают что могут, сражаются, терпят. Получается паршиво, если, конечно, не сравнивать с «Вулверхэмптоном». В их положении шансы на выживание напрямую зависят прежде всего от результатов очных противостояний с прямыми конкурентами. И вот здесь похвастать практически нечем.

После наступления ноября проиграли «Вест Хэму» и «Фулхэму». Зацепили очки с «Борнмутом» и «Эвертоном», но разовые ничьи не помогут. У тех же «молотобойцев» есть заметная фора по ресурсам, и они будут подниматься, а остальные уже создали солидный задел. Конечно, «Бёрнли» попробует укрепить состав зимой, однако отставание становится критическим.

В первом круге аутсайдер здорово напугал «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы на «Олд Траффорд» вырвали победу лишь на 90+7-й минуте благодаря пенальти (3:2). Сейчас у них есть проблемы в центре поля, так что шансы у хозяев появятся. В то же время разница в классе слишком велика. В гол «Бёрнли» поверить легко, в успех — гораздо сложнее. П2 + тотал больше 2.5 мяча за 2.55 выглядит симпатично. Вариант попроще — победа «МЮ» с форой (-1) за 2.03. Должна же команду встряхнуть смена тренера!

Ставка: «Манчестер Юнайтед» победит + тотал больше 2.5 мяча за 2.55.