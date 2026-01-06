«Парма» — «Интер». Лаутаро Мартинес и Барелла собирают урожай

7 января в матче 19-го тура чемпионата Италии встретятся «Парма» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Эннио Тардини» в Парме. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Парма» — «Интер» 7 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.42, что равно приблизительно 69% вероятности. Победа «Пармы» оценивается коэффициентом 7.30 (13%). Ничейный исход можно найти в линии за 5.30 (18%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81.

Прогноз на матч 19-го тура чемпионата Италии «Парма» — «Интер»

Покой «Интеру» только снится. Не успели слетать в Саудовскую Аравию на Суперкубок страны, как пора возвращаться в чемпионскую гонку Серии А. Никаких зимних пауз не предусмотрено, игры идут одна за другой. 28 декабря дожали «Аталанту» (1:0), 4 января принимали «Болонью», а уже 7-го отправятся в гости к «Парме».

Может, оно и к лучшему. Всё же пауза после невероятно обидного поражения от той же «Болоньи» в полуфинале Суперкубка Италии в серии пенальти могла сильно повлиять на моральный дух. А тут переживать и копаться в себе особенно некогда: нужно моментально возвращаться в тонус и браться за дело. Получилось выше всяких похвал. Да, единственный мяч в Бергамо пришлось ждать до середины второго тайма, но ведь хозяева даже в створ ни разу не попали.

Подопечные Кристиана Киву уверенно идут в тройке лидеров итальянской Серии А. Что особенно приятно в преддверии предстоящей встречи — с выездами у них полнейший порядок. За восемь матчей на чужом поле добыто шесть побед, 18 очков из 24 возможных. Чемпионский график. Забивают не так много, 14 мячей. Зато одного-двух голов обычно хватает.

Правда, ближайший соперник довольно опасен. «Парма» долго запрягала: одна победа за 11 туров, минимальное количество забитых мячей, одно время вовсе находилась в зоне вылета. К концу ноября дело пошло на лад. Выиграли ещё трижды. Что примечательно, строго с разницей в один мяч. На характере, а где-то – и на откровенном везении. Впрочем, такие вещи быстро забываются.

Гораздо важнее, что обыграны прямые соперники по борьбе за выживание — «Верона», «Пиза» и «Фиорентина». Появился кое-какой отрыв от зоны вылета. Расслабляться слишком рано, однако по крайней мере есть повод выдохнуть. Уже немало. Другое дело, что с грандами подопечным Карлоса Куэсты объективно тяжеловато. Разница в уровне исполнителей слишком велика.

В минувшем сезоне визит «Интера» в Парму обернулся результативной ничьей — 2:2. Теперь предпосылок для чего-то подобного не видать: у «крестоносцев» всего семь голов в девяти домашних встречах. Кроме того, команда Киву знает толк в победах над аутсайдерами и середняками. Коэффициент на П2 совсем смешной, сгодится максимум для экспресса. А вот при добавлении общего «низа» получается неплохо: П2 + тотал меньше 4.5 гола доступен за 1.84.

Ставка: победа «Интера» + тотал меньше 4.5 гола за 1.84.