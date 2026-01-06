СКА — «Лада». Прогноз: на 20 минут тольяттинцев хватит

Армейцы проведут первый матч в новом году, а соперники успели выйти на лёд дважды.

7 января в Санкт-Петербурге местный СКА примет «Ладу». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Это будет третья очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ СКА — «Лада» 7 января 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.55, в то время как победа «Лады» оценивается в 5.20. Ничья и овертайм идут за 5.00.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.90, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.96. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Лада» (7.01.2026)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 января 2026, среда. 17:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Некоторые клубы успели провести после новогодней паузы по два матча. Со СКА календарь обошёлся куда более дружелюбно: первая игра состоится только на Рождество. Ещё и на своём льду. Ещё и с худшим коллективом Западной конференции. Идеальные условия для того, чтобы сразу войти в колею и продолжить путь.

Уверенная победа петербуржцам сейчас в самом деле нужна. Конец декабря выдался сумбурным. Игорь Ларионов пропустил несколько встреч, а результаты оказались нестабильными. Болтало из стороны в сторону. Казалось бы: обыграть в Беларуси минское «Динамо» со счётом 4:1 — это же просто замечательно. Нынче такое редко кому удаётся.

Сутки спустя СКА умудряется вытащить восемь шайб от «Сочи». Даже на какие-то удаления или неудачные действия спецбригад не спишешь: всего два малых штрафа за 60 минут. Просто у соперника залетело всё: 34 броска — восемь голов. Примерно то же самое наблюдалось прежде: одолели мощный «Ак Барс» — проиграли нестабильному «Спартаку».

Посмотрим, удалось ли СКА приблизиться к спокойствию за время перерыва. «Лада», ясное дело, давно ни на что не претендует. Замыкает турнирную таблицу Западной конференции. Отстаёт даже от «Сочи», даром что у южан меньше матчей. Говорить о борьбе за плей-офф не имеет смысла как минимум с начала декабря. Просто доигрывают сезон.

С победами совсем туго. Единственный козырь — вернулись в дело ещё 3 января, успев дважды выйти на лёд. Сначала гостили в Череповце, затем встречались в Санкт-Петербурге с «Шанхайскими Драконами». Никаких перелётов, а тонус однозначно обретён. Пожалуй, на этом поводы для оптимизма заканчиваются. Начинается суровая проза жизни.

После возвращения в КХЛ «Лада» ни разу не обыгрывала СКА, хотя у неё было шесть попыток. А в нынешнем сезоне дважды устроилась на разгромы: 1:6 в гостях и 0:3 — дома. Дело было ещё в сентябре, однако результат показателен. Пожалуй, амбиции ограничиваются первым периодом, ведь хозяевам может потребоваться время, чтобы сбросить ржавчину. На Х2 в первом периоде дают 1.83, на ничью по итогам 20 минут — 2.80. Конкретный выбор зависит от степени вашей склонности к риску.

Ставка: «Лада» не проиграет в первом периоде за 1.83.