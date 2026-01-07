«ПСЖ» — «Марсель». Ещё один трофей Матвея Сафонова

8 января в матче за Суперкубок Франции встретятся «ПСЖ» и «Марсель». Игра пройдёт в Эль-Кувейте (Кувейт). Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Марсель» 8 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.59, что равно приблизительно 39% вероятности. Победа «Марселя» оценивается коэффициентом 5.15 (35%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.75 (26%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.

Прогноз на матч Суперкубка Франции «ПСЖ» — «Марсель»

Итальянские клубы вчетвером посетили Саудовскую Аравию во второй половине декабря, чтобы разыграть Суперкубок страны. В начале января их примеру последуют испанцы, тоже вчетвером. Во Франции тренд поддерживают только частично: тоже разыгрывают трофей в Азии, но делают это по старинке. Претендентов всего двое, а значит, для определения сильнейшего хватит одного матча.

Состоится он не в Саудовской Аравии, а в Кувейте. Надо сказать, кое-какие поводы для оптимизма у номинальных гостей присутствуют. Предыдущую кубковую встречу они оставили за собой — 2:1 в 1/8 финала Кубка Франции в 2023 году. Суперкубок эти команды не так давно тоже разыгрывали, тогда сильнее оказались парижане — 2:1 в январе 2021 года.

Кое-какой счёт к сопернику у подопечных Луиса Энрике успел накопиться. В первом круге чемпионата Франции они на выезде уступили со счётом 0:1 из-за автогола Маркиньоса. В Лиге 1 у гегемона в принципе непривычно много хлопот: внушительное количество осечек, второе место в турнирной таблице. Но времени исправить ситуацию предостаточно.

Важно понимать, что такие результаты взялись не на ровном месте. Парижане провели невероятно долгий и утомительный сезон. Взяли Лигу чемпионов, затем был реформированный клубный чемпионат мира. Времени на восстановление фактически не осталось. Луис Энрике принял разумное решение — использовал широчайшую ротацию на внутренней арене. Отсюда и падение результатов.

Разумеется, битва за трофей по статусу гораздо ближе к Лиге чемпионов, чем к проходной встрече Лиги 1. А значит, состав окажется оптимальным. И при таком раскладе шансов у «Марселя» немного. Роберто Де Дзерби великолепен, в отдельных играх даже пробовал отдавать матч и действовать вторым номером, что ему несвойственно. Выходило недурно, в Катаре точно пригодится.

Что это значит? Скорее всего, парижанам придётся повозиться, чтобы взломать оборонительный блок соперника. Букмекеры ожидают внушительной результативности, даже тотал меньше 3 гола можно взять за нестыдный коэффициент 1.68. Ждём довольно упорный матч, в которым шансы «ПСЖ» выше, однако до разноса в одну калитку не дойдёт.

Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.68.