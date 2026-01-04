АПЛ: «Ливерпуль» пропускает, «Челси» теряет надежду

В Англии под Новый год вместо отдыха матчей становится только больше. А мы и не против! Специально для вас подготовили прогноз и составили экспресс на две игры 4 января.

Прогноз на матч 20-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Ливерпуль»

Сейчас лондонцы переместились в середину турнирной таблицы и могут чувствовать себя в безопасности. Запас от зоны вылета крайне внушительный. Что особенно приятно, он измеряется не только очками. По качеству игры и умению набирать очки с середняками и аутсайдерами «дачники» дадут фору многим. А это залог уверенного сохранения прописки в АПЛ.

Правда, нынешний «Ливерпуль» на середняка и тем более на аутсайдера никак не тянет. В то же время история противостояния намекает на солидные шансы хозяев. Они стабильно добавляют грозному оппоненту неприятностей. И довольно часто остаются не с пустыми руками. Достаточно сказать, что в четырёх предыдущих очных встречах потерпели всего одно поражение.

А ещё во всех четырёх случаях голы забивались в обе стороны. У «Ливерпуля» по-прежнему проблемы при защите на стандартных положениях, а «Фулхэм» после угловых и штрафных опасен. Плюс своё поле. Если вариант с 1Х для вас слишком рискованный, проверьте голы в обе стороны за крепкие 1.72.

Прогноз на матч 20-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Челси»

Ставить знак равенства между соперниками никак нельзя. Хосеп Гвардиола сделал выводы из предыдущего сезона. Состоялись трансферы, состав заметно изменился, укрепился тренерский штаб. Наконец, сама модель игры претерпела очевидные изменения. И вот пожалуйста — немного побуксовав на старте, «горожане» включили полные обороты. И включились в чемпионскую гонку.

Остальные, увы, отстают. «Челси» сейчас сражается скорее за зону Лиги чемпионов, чем за титул. Отставание от лидеров близко к фатальному, головы уже полетели: Энцо Мареска накануне оказался отправился в отставку. Ближайшие туры окажутся определяющими. Если действительно хотят включаться в борьбу за топ-3, надо брать три очка. Иначе останется надеяться разве что на массовые осечки конкурентов.

Сомнений, честно говоря, хватает. Во-первых, «Челси» в принципе потерял всякую стабильность. Бесконечная ротация, смены сочетаний, ошибки в обороне, теперь ещё и уход тренера перед зимним трансферным окном. Бардак! «Манчестер Сити» выглядит монолитнее. Во-вторых, очные встречи намекают: у «горожан» шесть побед и одна ничья в семи последних матчах на своём поле. Перевес колоссальный.

Наконец, подопечные Хосепа Гвардиолы поразительно эффективны в родных стенах. Собирают очки на зависть пылесосу, забивая в среднем по три мяча за 90 минут. Не видим причин мудрить. Берём победу хозяев поля с коэффициентом 1.88. На сегодняшний момент они банально сильнее.

Экспресс на АПЛ 4 января

Ставка 1: обе забьют в матче «Фулхэм» — «Ливерпуль» за 1.72.

обе забьют в матче «Фулхэм» — «Ливерпуль» за 1.72. Ставка 2: «Манчестер Сити» выиграет у «Челси» за 1.88.

Общий коэффициент = 1.72 х 1.88 = 3.23.