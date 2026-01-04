Экспресс на футбол: «Реал» отдохнул, но не изменился

В воскресенье играют не только в АПЛ. В чемпионатах Испании и Италии на поле выйдут гранды. Подготовили для вас прогнозы и собрали экспресс из матчей с участием мадридского «Реала» и «Наполи».

Прогноз на матч 18-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Бетис»

Скучать по 2025 году в Мадриде вряд ли станут. Закончился — вот и замечательно. На фоне предыдущих лет получился куда менее славным. Отдельные всплески и яркие встречи, разумеется, случались. Однако «Реал» привык измерять жизненные периоды трофеями и крупными достижениями, а с ними сложилось так себе. Пожалуй, небольшой зимний перерыв пришёлся как нельзя кстати.

Другое дело, что календарь мог бы оказаться чуточку приятнее. Выходить после паузы и с ходу получать резвый «Бетис» — удовольствие сильно ниже среднего. Клуб из Севильи не из тех, кто смиренно отдаёт мяч, вжимается в свою штрафную и терпит изо всех сил. Он и первым номером действовать не стесняется, и высокий темп задаёт.

Правда, конец 2025 года подопечным Мануэля Пеллегрини тоже не удался. Выступления в еврокубках повлияли: в Лиге Европы показали себя выше всяких похвал, да только возможности для ротации тут далеки от тех, что есть у грандов. На фоне плотного графика результаты просели, посыпались незапланированные потери очков.

Ситуация с кадровыми потерями у мадридцев стала получше, однако из-за паузы полной информации нет. Между тем «Бетис» исправно отбирает очки у фаворита вне зависимости от места проведения встреч, а за 10 предыдущих очных матчей лишь однажды проиграл с разницей более чем в один мяч. 0:2 в сентябре 2024 года с дублем Мбаппе во втором тайме. Так что с удовольствием берём победу гостей с форой (+1.5) за крепкий коэффициент 1.87. Лёгкой прогулки у хозяев быть не должно.

Прогноз на матч 18-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Наполи»

Римляне не отличаются стабильностью, хотя постепенно приближаются к борьбе за зону еврокубков. Маурицио Сарри стал жертвой трансферного бана в летнее трансферное окно. Пришлось работать с тем, что есть. Результаты проступают, качество футбола поднимается. Говорить о большом скачке не приходится, однако потолкаться за шестую-седьмую строчку вполне реально.

Собственно, турнирная таблица полностью согласна с таким мнением. Группа лидеров создала задел, а претендентов на шестое-седьмое места достаточно. У каждого свои плюсы и минусы, однако никто не выглядит явным фаворитом. Кучно следуют по сезону, исправно допускают осечки и отбирают друг у друга очки. Что ж, тем веселее.

Отметим ключевое: «Лацио» на своём поле крайне опасен. Всего одно поражение в восьми домашних матчах Серии А, да и то состоялось на старте сезона. Разница голов внушает уважение — 13 забитых и пять пропущенных. Если что, «Наполи» успел проиграть на выезде аж четыре раза. Пропускает около одного мяча за игру, да только забивает слишком редко для действующего чемпиона.

Римляне не уступали «Наполи» на своём поле аж с 2022 года, с тех пор — 0:0, 3:1 и 2:2. Коэффициент на 1Х совсем скромный, 1.57. А вот взять ИТМ 1 мяча «Наполи» предлагают за 2.05. Вполне возможно, что гости разживутся очками, однако поводов для атакующей феерии тут не видно. Один мяч затолкать по силам, больше — вряд ли.

Экспресс на матчи 4 января

Ставка 1: «Бетис» выиграет у «Реала» с форой (+1.5) за 1.87.

Общий коэффициент: 1.87 х 2.05 = 3.83.