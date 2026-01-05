КХЛ: «Салават Юлаев» радует болельщиков, а вот «Динамо»…

Понедельник наступил, но праздники продолжаются. В КХЛ вообще каждый день — праздник. Специально для вас подготовили прогнозы и составили экспресс на два матча, которые состоятся 5 января.

Прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Динамо» Москва

Хозяева тихо-мирно докатывают нынешний сезон. Отставание от зоны плей-офф приближается к двум десяткам очков, при этом ЦСКА, СКА и «Спартак», наоборот, планируют добавлять. О подопечных Дмитрия Михайлова подобного сказать нельзя. Стараются, временами дают бой даже фаворитам, однако победы случаются редко. На будущий год ожидается увеличение финансирования и амбиций, а пока так.

Справедливости ради, первая игра сезона с динамовцами им удалась. Одержали трудовую победу в серии буллитов со счётом 3:2, да ещё и на выезде. Однако тут нельзя не упомянуть, что дело было аж 9 сентября, в самом начале регулярного чемпионата. За четыре месяца много воды утекло. И ладно бы только воды.

«Динамо» решилось на увольнение Алексея Кудашова и утвердило Вячеслава Козлова постоянным главным тренером после семи побед подряд. Команда отметила назначение поражением от «Барыса» со счётом 2:4 (ладно, бывает) и победой над ЦСКА по буллитам при отсутствии голов в течение 65 минут при антирекорде по броскам. Ну, допустим, можно списать на дерби и принципиальность противостояния.

А вот 1:7 от минского «Динамо» объяснить невозможно. Всякое случается, но не до такой же степени. Разумеется, сутки спустя москвичи всухую обыграли «Локомотив» в Ярославле (2:0). Как видно, команду бросает из стороны в сторону. Хочется даже употребить слово «колбасит». Говорить о какой-то стабильности сложно, хотя уровень исполнителей внушает.

Так что гости, разумеется, фавориты, однако делать ставки на форы и исходы мы не рискнём. Слишком сложно понять состояние бело-голубых. Симпатично выглядит ставка на отсутствие голов в исполнении москвичей в первом периоде за 2.70. Илья Самсонов порой ловит кураж, а атака у Вячеслава Козлова время от времени просто отключается.

Прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»

Закрыть 2025 год уфимцы могли бы и получше, но даже так положение в таблице более чем рабочее. «Барыс» воспрял и наступает на пятки, зато остальные подотстали. А за пределами топ-4 всё очень плотно и близко.

Тот же «Нефтехимик» повадился выдавать серии поражений. В ноябре потерпел четыре неудачи подряд, в декабре — пять. И вот уже отставание небольшое, особенно если считать потерянные очки. Обыгрывай прямого конкурента на своём льду — и включайся в борьбу. Тем более история противостояния довольно приятная.

Соперники пересеклись трижды, во всех случаях получился вязкий и плотный хоккей с низкой результативностью. Уфимцы утащили две победы — 2:1 и 3:1. «Нефтехимику» досталась одна (1:0). Но тут нужно учитывать, что всякий раз сражались в Нижнекамске. А в Башкортостане у «Салавата» восемь побед в девяти предыдущих официальных матчах, семь из которых — в основное время.

Пауза способна повлиять на хоккеистов негативно, однако поддержка трибун наверняка перевесит ржавчину. Возможно, какое-то время на возвращение в колею в самом деле потребуется. Не более того. Ждём от «СЮ» бодрой игры и характера. А там и до победы недалеко. Нижнекамцы в последнее время слишком часто отдают близкие матчи.

Экспресс на матчи КХЛ 5 января

«Динамо» не забьёт «Сочи» в первом периоде за 2.70. Ставка 2: итоговая победа «Салавата» над «Нефтехимиком» за 1.75.

Общий коэффициент: 2.70 х 1.75 = 4.73.