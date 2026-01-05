Экспресс на футбол: Суперкубок Турции и очередное испытание «Лестера»

Понедельник — день тяжёлый. В ведущих лигах думают точно так же, даже несмотря на новогодние праздники. Ну и ладно, ведь есть другие турниры. Специально для вас подготовили прогнозы и составили экспресс на матчи Суперкубка Турции и Чемпионшипа, которые пройдут 5 января.

Прогноз на матч Суперкубка Турции «Галатасарай» — «Трабзонспор»

Мода на расширение национальных Суперкубков оказалась заразительной. В Турции трофей тоже разыграют четыре клуба, только в родной стране. Начинаем с полуфинала. Имя фаворита в первом полуфинале очевидно. «Галатасарай» — национальный гегемон, становившийся чемпионом Турции в трёх предыдущих сезонах. Теперь снова возглавляет турнирную таблицу, хотя уже не так уверенно, что прежде. На второй строчке располагается, естественно, «Фенербахче», а «Трабзонспор» как раз замыкает тройку.

В нынешнем сезоне соперники пересекались. В Стамбуле обошлись не только без победителя, но и без голов. Хотя удаление, как водится, было. На 90-й минуте вышедший на замену Беньямин Бушуари оставил «Трабзонспор» вдесятером, но партнёры выстояли. У хозяев было преимущество, и они создали больше, однако забить не смогли.

«Трабзонспор» возглавляет Фатих Текке, прекрасно знакомый любителям российского футбола по выступлениям за «Зенит» и «Рубин». Сразу заметим, что игра «на ноль» для его подопечных скорее исключение, чем правило. Пропускают больше мяча в среднем за встречу, сразу несколько представителей середины турнирной таблицы действуют надёжнее.

Так что разница в классе должна сказаться. «Трабзонспор» не проигрывает в родных стенах, однако за пределами своего стадиона уязвим. «Галатасарай» же перед уходом на зимнюю паузу добыл три победы подряд, набрал хорошую форму. Икарди забивает, Гюндоган создаёт, Зане добавляет угрозы с фланга. Не видим смысла мудрить: П1 за 1.67 — просто, но надёжно.

Прогноз на матч Чемпионшипа «Лестер Сити» — «Вест Бромвич»

Ещё в 2021 году эти команды встречались в АПЛ. А теперь вынуждены выявлять лучшего в Чемпионшипе. «Вест Бромвич» чувствует себя как дома на втором уровне английского футбола, а вот «Лестер» только-только вернулся после неудачной попытки закрепиться в элите. Самое удивительное, что экватор турнира уже пройдёт, а обе команды напрочь увязли в середине турнирной таблицы.

Справедливости ради, плотность столь велика, что шансы зацепиться за топ-6 и попасть в плей-офф сохраняются. Однако для этого нужно браться за ум прямо сейчас и выдавать солидную победную серию. А соперники в последнее время если и выдают серии, то негативные. Поводов для радости у них совсем немного. Раздают очки не только лидерам, но и представителям нижней половины таблицы. Никакой стабильности нет и в помине.

В первом круге в Вест Бромвиче сыграли вничью — 1:1, причём «Лестер» спасся на 93-й минуте благодаря автоголу. Сейчас «лисы» идут явным фаворитом, так как в Чемпионшипе традиционно особую роль играет фактор своего поля. «Лестер», правда, дома не блещет, однако как тогда назвать выступления «дроздов» на выезде? Достаточно сказать, что 2025 год закрыли изумительной серией: не брали очки в гостях аж с августа.

Понятно, что в Чемпионшипе бывает всякое и каждый может обыграть каждого. Но на таком фоне П1 за 1.73 выглядит замечательно. При желании можно даже поднять коэффициент, заиграв П1 + тотал меньше 4.5 гола за 2.10. Предпосылок для высокой результативности тут не видно.

Экспресс на футбол 5 января

Ставка 1: «Галатасарай» выиграет у «Трабзонспора» за 1.67.

Ставка 2: «Лестер» выиграет у «Вест Бромвича» при тотале меньше 4.5 гола за 2.10.

Общий коэффициент: 1.67 х 2.10 = 3.51.