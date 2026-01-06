Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Прогноз на матч КХЛ Ак Барс — Авангард 6 января 2026, где смотреть онлайн, какой счёт, как сыграли

КХЛ: два больших матча за один день!
Алексей Серяков
Экспресс на КХЛ 6 января 2026 года
Комментарии
В Казани сойдутся «Ак Барс» и «Авангард», в Магнитогорске «Металлург» примет «Локомотив».

Во вторник любителям хоккея точно не придётся скучать. На 6 января запланированы сразу два топ-5 матча. Специально для вас подготовили прогнозы и собрали экспресс.

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Локомотив»

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Черепанов (Берёзкин) – 03:50 (5x5)     0:2 Шалунов (Каюмов, Гернат) – 19:24 (5x5)     1:2 Джонсон (Толчинский, Вовченко) – 25:15 (5x4)     2:2 Козлов (Вовченко) – 45:54 (5x5)     2:3 Каюмов (Шалунов) – 47:05 (5x5)     3:3 Силантьев (Михайлис, Ткачёв) – 49:03 (5x4)     4:3 Хабаров (Коробкин, Коротков) – 55:46 (5x5)     4:4 Гернат (Сергеев, Каюмов) – 59:12 (6x5)     5:4 Орехов (Михайлис) – 64:51 (3x3)    

«Локомотив» закрывал 2025 год продолжительной домашней серией. Вышло как-то непонятно. Если победы, то трудовые — в одну шайбу, по буллитам. Зато проиграли всухую два раза за пять суток: 0:3 от «Авангарда» и 0:2 – от «Динамо». С точки зрения таблицы ничего страшного, а вот по уверенности такие вещи чаще всего бьют.

Много хороших боёв:
С места в карьер! Гэтжи — Пимблетт, Волкановски — Лопес и другие вывески января
С места в карьер! Гэтжи — Пимблетт, Волкановски — Лопес и другие вывески января

Второй момент: ярославцы проводили предыдущий матч 4 января, когда гостили у ЦСКА. «Металлург» тоже открыл 2026 год выездом, к «Шанхайским Драконам». Только было это на сутки раньше. Вроде бы пустячок, но обе команды сильно зависят от движения и скорости, стремятся выигрывать «конёк». Тоже может сказаться.

И последнее. В шести предыдущих очных встречах в регулярных чемпионатах в основное время зрители видели не менее пяти шайб. Звучит красиво? Есть нюанс. В пяти случаях из шести их оказалось ровно пять штук! Учитывая коэффициенты, проверим тотал меньше 5 гола за 2.40. «Локомотив» надёжен у своих ворот, однако время от времени просто зависает в атаке.

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард»

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Маклауд (Чеккони, Шарипзянов) – 40:43 (5x5)     1:1 Алистров (Семёнов, Хмелевски) – 42:35 (5x5)     1:2 Шарипзянов (Маклауд, Чеккони) – 45:32 (5x5)    

Соперники здорово закрыли 2025 год, одержав сразу несколько запоминающихся побед. Казанцы, например, в декабре успели трижды одолеть «Салават Юлаев» в «зелёном дерби», в одном из случаев закинув принципиальному сопернику шесть шайб. Намекнули «Трактору», что в нынешнем состоянии он «Ак Барсу» не соперник. Ну и так далее.

После завершения паузы домашняя серия продолжилась. 4 января принимали «Автомобилист», теперь настал черёд омичей, а там и «Барыс» с «Нефтехимиком» заглянут на огонёк. «Авангард» тоже славно пошумел: от семи шайб в ворота «Спартака» до сухой победы в Ярославле. В конце декабря выдали отрезок из трёх побед подряд за пределами основного времени, в том числе над «Металлургом». Похоже, с характером проблем не наблюдается.

Подопечные Ги Буше в четверг гостили в Новосибирске, так что у них тоже была возможность прогреться. Соперники сойдутся в третий раз за сезон, пока побеждает строго тот, кто играет на чужом льду: «Ак Барс» дотерпел в Омске (2:1), «Авангард» вернул долг с процентами в Казани (6:1). Те встречи состоялись ещё в сентябре, переоценивать их значимость не стоит.

Любопытно другое: казанцы заметно результативнее на своём льду, а омичи — в гостях. И быстрые голы случаются довольно часто. Праздники, полные трибуны, уверенное положение в турнирной таблице, до плей-офф далеко. Ждём бодрого дебюта и голов. На гол в первые семь минут дают 2.40. В каждой из прошлых очных встреч сезона счёт открывали к исходу пятой минуты.

Экспресс на КХЛ 6 января

  • Ставка 1: тотал меньше 5 шайбы в матче «Металлург» — «Локомотив» за 2.40.
  • Ставка 2: гол в первые семь минут матча «Ак Барс» — «Авангард» за 2.40.

Общий коэффициент: 2.40 х 2.40 = 4.96.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android