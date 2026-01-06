КХЛ: два больших матча за один день!

Во вторник любителям хоккея точно не придётся скучать. На 6 января запланированы сразу два топ-5 матча. Специально для вас подготовили прогнозы и собрали экспресс.

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Локомотив»

«Локомотив» закрывал 2025 год продолжительной домашней серией. Вышло как-то непонятно. Если победы, то трудовые — в одну шайбу, по буллитам. Зато проиграли всухую два раза за пять суток: 0:3 от «Авангарда» и 0:2 – от «Динамо». С точки зрения таблицы ничего страшного, а вот по уверенности такие вещи чаще всего бьют.

Второй момент: ярославцы проводили предыдущий матч 4 января, когда гостили у ЦСКА. «Металлург» тоже открыл 2026 год выездом, к «Шанхайским Драконам». Только было это на сутки раньше. Вроде бы пустячок, но обе команды сильно зависят от движения и скорости, стремятся выигрывать «конёк». Тоже может сказаться.

И последнее. В шести предыдущих очных встречах в регулярных чемпионатах в основное время зрители видели не менее пяти шайб. Звучит красиво? Есть нюанс. В пяти случаях из шести их оказалось ровно пять штук! Учитывая коэффициенты, проверим тотал меньше 5 гола за 2.40. «Локомотив» надёжен у своих ворот, однако время от времени просто зависает в атаке.

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард»

Соперники здорово закрыли 2025 год, одержав сразу несколько запоминающихся побед. Казанцы, например, в декабре успели трижды одолеть «Салават Юлаев» в «зелёном дерби», в одном из случаев закинув принципиальному сопернику шесть шайб. Намекнули «Трактору», что в нынешнем состоянии он «Ак Барсу» не соперник. Ну и так далее.

После завершения паузы домашняя серия продолжилась. 4 января принимали «Автомобилист», теперь настал черёд омичей, а там и «Барыс» с «Нефтехимиком» заглянут на огонёк. «Авангард» тоже славно пошумел: от семи шайб в ворота «Спартака» до сухой победы в Ярославле. В конце декабря выдали отрезок из трёх побед подряд за пределами основного времени, в том числе над «Металлургом». Похоже, с характером проблем не наблюдается.

Подопечные Ги Буше в четверг гостили в Новосибирске, так что у них тоже была возможность прогреться. Соперники сойдутся в третий раз за сезон, пока побеждает строго тот, кто играет на чужом льду: «Ак Барс» дотерпел в Омске (2:1), «Авангард» вернул долг с процентами в Казани (6:1). Те встречи состоялись ещё в сентябре, переоценивать их значимость не стоит.

Любопытно другое: казанцы заметно результативнее на своём льду, а омичи — в гостях. И быстрые голы случаются довольно часто. Праздники, полные трибуны, уверенное положение в турнирной таблице, до плей-офф далеко. Ждём бодрого дебюта и голов. На гол в первые семь минут дают 2.40. В каждой из прошлых очных встреч сезона счёт открывали к исходу пятой минуты.

Экспресс на КХЛ 6 января

