Серия А: «Рома» и «Ювентус» не теряют надежд на чемпионскую гонку

На вторник в чемпионате Италии запланировано сразу несколько встреч с участием топ-клубов. Специально для вас подготовили прогнозы и составили экспресс на матчи, которые будут сыграны 6 января.

Прогноз на матч 19-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Ювентус»

За 2,5 месяца у туринцев всего одно поражение в итальянской Серии А. Ругать за него вряд ли возможно. Речь про 1:2 от «Наполи». Уступили действующему чемпиону страны, да ещё и на выезде. Больше того — при доле везения имели основания рассчитывать на большее. В остальном — полный порядок. В Лиге чемпионов ситуацию выправили, в Серии А в худшем случае обходятся мирными исходами.

А с середины декабря вовсе выдали победную серию, благодаря которой даже отметились в топ-3. Справедливости ради, по потерянным очкам всё ещё находятся чуть ниже, но эти самые очки конкурентам только предстоит набрать. Добавим сюда приятный календарь: соперники более чем посильные, есть возможность улучшить положение и добавить уверенности.

«Сассуоло» после возвращения в элиту чувствует себя замечательно. Никакой борьбы за выживание и близко нет. Одно время вообще располагались рядом с зоной еврокубков, однако отрезок из одной победы за шесть туров сказался. Сползли в середину турнирной таблицы. Хуже прежнего, но всё ещё замечательно. Отрыв от зоны вылета солидный, поводов нервничать нет.

До вылета «Сассуоло» регулярно цеплял очки на своём поле с туринцами. Достаточно взглянуть на две предыдущие очные встречи — 1:0 и 4:2. Впрочем, обе состоялись в 2023 году, с тех пор многое изменилось. Выделим вот что: в четырёх предыдущих гостевых матчах «Ювентуса» в Серии А заходил тотал меньше. Исключение — те самые 1:2 в Неаполе. Учитывая плотный график и опасного соперника, действовать предстоит осторожно. Возьмём ТМ 2.5 гола за 1.92.

Прогноз на матч 19-го тура чемпионата Италии «Лечче» — «Рома»

Чем ближе вершина, тем сильнее у римлян дрожат руки. Отрезок из трёх поражений в четырёх турах — непозволительная роскошь для претендента на скудетто. 0:1 от «Наполи» и 1:2 от «Ювентуса» можно понять, а вот 0:1 от симпатичного, но крайне ограниченного «Кальяри» — нет. Сетовать на удаление нет смысла: даже в полном составе подопечные Джан Пьеро Гасперини ничего не придумали.

«Рома» и прежде мало забивала, однако бетонная оборона и чудеса на последнем рубеже от Свилара перевешивали. Конечно, в стартовой части сезона команда заметно перебрала очков. Гасперини всегда считался системным тренером, который непременно поставит классный и узнаваемый футбол, если его обеспечат игроками и дадут время. После мощного старта от римлян стали ожидать большего, а они оказались не готовы.

«Лечче» вроде бы борется за выживание и не должен оказать особого сопротивления, хотя не всё так просто. Подопечные Эусебио ди Франческо долго брали разгон, а первую победу добыли лишь в ноябре. Постепенно симпатично-смелый футбол при минимальных ресурсах прорезался. Обыграли «Торино» и «Пизу», даже создали кое-какой задел в таблице.

Тут надо бы добавить, что римляне в последнее время испытывают серьёзные проблемы именно на выезде. А вот как закончились три последние гостевые встречи с «Лечче»: 1:1, 0:0 и 1:0. То есть поверить в победу «Ромы» можно, но едва ли она окажется уверенной. Если коэффициент 1.62 на «обе забьют — нет» вас не впечатляет, рассмотрите тотал меньше 2 гола за 2.07. Не ждём тут веселья.

Экспресс на Серию А 6 января