АПЛ: такие разные клубы из Манчестера

Английский футбол продолжает радовать большим количеством матчей в новогодние праздники. В среду, 7 января, в дело вступят сразу два клуба из Манчестера. Специально для вас подготовили прогнозы и составили экспресс на игры с участием «МЮ» и «Ман Сити».

Прогноз на матч 21-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»

У манкунианцев есть всё необходимое для того, чтобы наконец-то войти в зону Лиги чемпионов. Едва дышащий «Вулверхэмптон», новичок АПЛ «Лидс Юнайтед», а на десерт — стоящий на вылет «Бёрнли». Придумать более подходящее расписание довольно сложно. Разумеется, диетическое питание долго не продлится. После паузы на кубковые турниры подопечных Рубена Аморима ожидает дерби с «Манчестер Сити». Тем важнее выжать максимум из визита к одному из худших клубов элитного дивизиона.

У «Бёрнли» ситуация ожидаемая и понятная. Ресурсов откровенно не хватает. Делают что могут, сражаются, терпят. Получается паршиво, если, конечно, не сравнивать с «Вулверхэмптоном». В их положении шансы на выживание напрямую зависят прежде всего от результатов очных противостояний с прямыми конкурентами. И вот здесь похвастать практически нечем.

После наступления ноября проиграли «Вест Хэму» и «Фулхэму». Зацепили очки с «Борнмутом» и «Эвертоном», но разовые ничьи не помогут. У тех же «молотобойцев» есть заметная фора по ресурсам, и они будут подниматься, а остальные уже создали солидный задел. Конечно, «Бёрнли» попробует укрепить состав зимой, однако отставание становится критическим.

В первом круге аутсайдер здорово напугал «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы на «Олд Траффорд» вырвали победу лишь на 90+7-й минуте благодаря пенальти (3:2). Сейчас у них есть проблемы в центре поля, так что шансы у хозяев появятся. В то же время разница в классе слишком велика. В гол «Бёрнли» поверить легко, в успех — гораздо сложнее. П2 + тотал больше 2.5 мяча за 2.55 выглядит симпатично.

Прогноз на матч 21-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Брайтон»

На старте сезона «горожане» допускали осечки и в какой-то момент едва не отпустили «Арсенал». После чего фактически перестали терять очки, выдали победную серию и стали забивать заметно больше прежнего. Впереди — «Брайтон». Команда симпатичная, стильная, в меру опасная. Умеет и любит отбирать очки у фаворитов, однако под конец 2025 года всё же выдохлась. Несколько кадровых потерь, немного невезения — и вот уже месяц без побед. Календарь оказался малоприятным, хотя были не только гранды, но и «Вест Хэм» с «Сандерлендом». Увы, не сложилось.

Подопечные Фабиана Хюрцелера ещё совсем недавно штурмовали зону Лиги чемпионов, а нынче отвалились в середину турнирной таблицы чемпионата Англии. Единственный повод для радости — плотность запредельная, один удачный отрезок перевернёт расклады. Другое дело, что начать его в Манчестере будет крайне сложно.

В трёх предыдущих очных встречах «Брайтон» взял семь очков из девяти возможных, стабильно забивая по два мяча. Однако тогда и «Манчестер Сити» находился в кризисе, и сами «чайки» летали чуть выше. Впрочем, букмекеры как-то слишком уж переоценивают хозяев. Те, естественно, явные фавориты, но на фоне плотного календаря и скромной ротации показать свой лучший футбол будет сложно.

А значит, какого-то выноса тела тут быть не должно. Ожидаем трудовой победы хозяев, однако без фанатизма. Победа «Брайтона» с форой (+1.5) за 1.85 смотрится добротно, а нам больше нравится ИТМ 2 гола «Манчестер Сити» за 2.15. Гости в принципе крайне редко пропускают больше двух благодаря отлаженному прессингу и организации.

Экспресс на АПЛ 7 января

Ставка 1: «МЮ» победит «Бёрнли» + тотал больше 2.5 гола за 2.55.

«МЮ» победит «Бёрнли» + тотал больше 2.5 гола за 2.55. Ставка 2: ИТМ 2 гола «Манчестер Сити» в матче с «Брайтоном» за 2.15.

Общий коэффициент: 2.55 х 2.15 = 5.48.