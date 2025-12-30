АПЛ: трон «Арсенала» в опасности и вторая сухая от «МЮ»

Рождественские праздники в Англии уже разгоняются, но профессиональным футболистам от этого не весело — самый непростой период в работе, ведь играют очень часто. Сегодня, 30 декабря, состоятся некоторые матчи 19-го тура АПЛ. Собрали для вас экспресс.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Астон Вилла»

Когда Унаи Эмери боялся трудностей? Кто «Спартак» тренировал, в «Астон Вилле» не дрогнет. Вот, например, уже ставший легендарным старт сезона в АПЛ. Первый гол состоялся в 5-м туре, первая победа пришла в 6-м. Шеф, всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает? Как бы не так. Спокойно и методично взялись за дело, исправно добывая очки. По крайней мере одно поражение за 3,5 месяца выглядит крайне солидно, да и то состоялось на «Энфилде». Как на него отреагировала команда? Продолжила побеждать.

Досталось даже «Арсеналу» (2:1 в родных стенах 6 декабря). Тут, видимо, календарь окончательно сошёл с ума и решил устроить бирмингемцам тест на чемпиона. Но если они хлопнут «Арсенал» во второй раз за 3,5 недели, с умным лицом рассказывать о временных успехах станет неимоверно сложно. А они ведь способны… Букмекеры по привычке отдают преимущество лондонцам. Поспорить с ними сложно, шансы подопечных Микеля Артеты в самом деле выглядят лучше. Но не настолько же!

Ну, давайте посмотрим. Три последние игры соперников на «Эмирейтс» — 2:2, 0:2, 2:1. Пять предыдущих очных встреч вне зависимости от места проведения — три победы «Астон Виллы», ничья и поражение. При таких исходных данных победа гостей с форой (+1) за 2.18 выглядит подарком. Линия даже позволяет заиграть фору (+1.5) за приличные 1.68. Ну не отказываться же?

Прогноз на матч «МЮ» — «Вулверхэмптон»

Называть «Вулверхэмптон» худшим клубом английской Премьер-лиги совсем не хочется. Он явно заслуживает большего! В конце концов, худший клуб имеется в АПЛ каждый год, а настолько слабого и беззубого не было давно. «Вулверхэмптон» не просто плох. Он ужасен, исторически плох. Хоть по статистике, хоть по качеству игры.

Впереди визит на «Олд Траффорд». «Манчестер Юнайтед» по-прежнему не впечатляет. Отсутствие еврокубков — колоссальная фора, по меркам английского футбола, с его интенсивностью, плотным графиком и высочайшими скоростями. У Рубена Аморима полно времени на тренировочный процесс. На выходе — пшик.

Возможно, три очка хозяева оформят, но коэффициент на П1 ужасно низок, а лезть в большие форы с таким желанием подопечных Аморима выискивать трудности на ровном месте не рискнём. Как быть? Нам нравится ставка «Вулверхэмптон» не забьёт за 2.22. «Манчестер Юнайтед» слишком редко играет «на ноль». А уж тем более – два раза подряд. В 18-м туре всухую побеждён «Ньюкасл» (1:0). Пора начинать новую удачную серию. А когда ещё, если не на своём поле с 20-м клубом АПЛ?

Прогноз на матч «Челси» — «Борнмут»

Обе команды к середине сезона оказались в кризисе. Хотя, конечно, из-за разных возможностей детали сильно отличаются. «Борнмут» восхищал в первых турах смелым футболом, высочайшим прессингом, агрессивностью. И внушительным количеством голов, разумеется. Зато дальше пошёл бардак. На фоне высокой интенсивности посыпались травмы, а глубина скамейки здесь, конечно, довольно скромная.

Впереди визит в Лондон, где потихоньку пошла смута. Энцо Мареска жалуется на руководство, ощущает недостаток доверия и говорит не самые очевидные вещи на пресс-конференциях. Вот и победы стали случаться всё реже. За пять недель «синие» выиграли лишь однажды, у «Эвертона» на своём поле. Календарь сложно назвать простым, но и ничего страшного там не было.

Теперь букмекеры почти не сомневаются в победе «Челси». Основная причина — всего одна победа «Борнмута» на выезде в АПЛ при почти трёх пропущенных мячах в среднем за игру. Тут, правда, имеется нюанс. Лондонцы на «Стэмфорд Бридж» выиграли всего четыре раза из восьми, зато пропускали часто. На таком фоне линия кажется сомнительной. Шансы хозяев повыше, однако давать 2.13 на победу «Борнмута» с форой (+1) всё же перебор.

Экспресс на матчи АПЛ 30 декабря 2025 года

Ставка 1: победа «Астон Виллы» над «Арсеналом» с форой (+1) за 2.18.

победа «Астон Виллы» над «Арсеналом» с форой (+1) за 2.18. Ставка 2: «Вулверхэмптон» не забьёт «МЮ» за 2.22.

«Вулверхэмптон» не забьёт «МЮ» за 2.22. Ставка 3: «Борнмут» победит «Челси» с форой (+1) за 2.13.

Общий коэффициент: 2.18 х 2.22 х 2.13 = 10.3.