Экспресс на футбол: «Барселона» выходит в финал

В среду, 7 января, любителям футбола не обязательно ограничиваться чемпионатом Англии. В Саудовской Аравии стартует Суперкубок Испании, а в Серии А «Интер» проведает «Парму». Специально для вас подготовили прогнозы и составили экспресс.

Прогноз на матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Атлетик» Бильбао

Коротко о главном: баски нынче совсем не так опасны, как пару лет назад. Ужасно провели осень, а 2025 год закрыли двумя поражения от крепких, но ограниченных команд. 0:2 от «Сельты» и 1:2 – от «Эспаньола». В турнирной таблице Ла Лиги идут за пределами зоны еврокубков, в серединке.

Очная встреча первого круга чемпионата Испании выдалась запоминающейся. Во-первых, то была первая игра за 2,5 года для каталонцев на «Камп Ноу». Во-вторых, открыли счёт уже на четвёртой минуте. В-третьих, сняли все вопросы к 48-й минуте, когда довели преимущество до трёх мячей. Итоговые 4:0 исчерпывающе указали на разницу в классе.

«Барселона» держит удар: ответила на поражение в «класико» затяжной победной серией, превратила отставание в четыре очка в отрыв над преследователем. Исправно забивает, да и пропускать в последнее время стала поменьше. Обе команды проводили предыдущие игры 3 января, после чего летели из Испании в Саудовскую Аравию. Преимущества в свежести не будет ни у кого, а скамейка у команды Ханс-Дитера Флика глубже.

Значит, фаворит очевиден. Причин мудрить не видим. Разумеется, гордые баски способны упереться и добиться результата в отдельной встрече. Но за пределами своего поля они куда менее опасны, так что победа сине-гранатовых с форой (-1) за 1.95 нам нравится.

Прогноз на матч 19-го тура чемпионата Италии «Парма» — «Интер»

Подопечные Кристиана Киву уверенно идут в тройке лидеров итальянской Серии А. Что особенно приятно в преддверии предстоящей встречи — с выездами у них полнейший порядок. За восемь матчей на чужом поле добыто шесть побед, 18 очков из 24 возможных. Чемпионский график. Забивают не так много, 14 мячей. Зато одного-двух голов обычно хватает.

Правда, ближайший соперник довольно опасен. «Парма» долго запрягала: одна победа за 11 туров, минимальное количество забитых мячей, одно время вовсе находилась в зоне вылета. К концу ноября дело пошло на лад. Выиграли ещё трижды. Что примечательно, строго с разницей в один мяч. На характере, а где-то — и на откровенном везении. Впрочем, такие вещи быстро забываются.

Гораздо важнее, что обыграны прямые соперники по борьбе за выживание — «Верона», «Пиза» и «Фиорентина». Появился кое-какой отрыв от зоны вылета. Расслабляться слишком рано, но по крайней мере есть повод выдохнуть. Уже немало. Другое дело, что с грандами подопечным Карлоса Куэсты объективно тяжеловато. Разница в уровне исполнителей слишком велика.

В минувшем сезоне визит «Интера» в Парму обернулся результативной ничьей — 2:2. Теперь предпосылок для чего-то подобного не видать: у «крестоносцев» всего семь голов в девяти домашних встречах. Кроме того, команда Киву знает толк в победах над аутсайдерами и середняками. Коэффициент на П2 совсем смешной, сгодится максимум для экспресса. А вот при добавлении общего «низа» получается неплохо: П2 + тотал меньше 4.5 гола доступен за 1.84.

Экспресс на футбол 7 января

Ставка 1: «Барселона» победит «Атлетик» с форой (-1) за 1.95.

«Интер» выиграет у «Пармы» при тотале меньше 4.5 гола за 1.84.

Общий коэффициент: 1.95 х 1.84 = 3.59.