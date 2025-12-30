«Кристал Пэлас» — «Фулхэм». В Новый год — с новыми привычками

«Орлы» недавно пропустили семь мячей за два тура. Пора брать себя в руки.

1 января в матче 19-го тура чемпионата Англии встретятся «Кристал Пэлас» и «Фулхэм». Игра пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Фулхэм» 1 января 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Кристал Пэлас» предлагается с коэффициентом 2.19, что равно приблизительно 44% вероятности. Победа «Фулхэма» оценивается коэффициентом 3.53 (27%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.35 (29%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.91, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

Прогноз на матч 19-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Фулхэм»

«Кристал Пэлас» встречает Новый год серией лондонских дерби на своём поле. 2025-й проводили в компании «Тоттенхэма», 2026-й встретят вместе с «Фулхэмом». Самое любопытное, что ближайший соперник вроде бы заметно уступает по громкости имени предыдущему, однако в турнирной таблице находится даже чуть выше. Вот до чего докатились «шпоры».

И вот до чего дотрудились «дачники»! Достаточно вспомнить, с каким трудом они вкатывались в сезон: всего восемь очков за девять туров, большие проблемы с результативностью, борьба за выживание. С ноября дела пошли на лад. Прекратили играть вничью, выдали пару отрезков по две победы. Почти все трудовые, с разницей в один мяч. Разгромили только «Вулверхэмптон» (3:0), который нынче проигрывает всем подряд.

В верхнюю половину таблицы пока не пробрались, зато отрыв от зоны вылета более чем солидный. Что особенно приятно, «Фулхэм» исправно обыгрывает аутсайдеров. Про «Вулверхэмптон» поговорили, а уже в декабре пришёл черёд «Бёрнли» и «Ноттингем Форест». Сложно представить расклад, при котором лондонцы скатятся в борьбу за выживание. Вырисовывается уверенный финиш в серединке.

«Кристал Пэлас» явно рассчитывает на большее. Увы, подвешенное состояние ключевого защитника Марка Гехи и главного тренера Оливера Гласнера сказывается на результатах. У первого летом истечёт контракт. Он уже сообщил, что продлевать соглашение не будет. Австрийский специалист тоже может уйти по окончании сезона. А ведь «орлы» всерьёз рассчитывают закрепиться в новой весовой категории.

У них был шанс закрепиться в топ-4, но они потерпели два разгромных поражения кряду. По 0:3 от «Манчестер Сити» вопросов нет. Бывает. А вот 1:4 от скромнейшего «Лидс Юнайтед» в следующем туре выглядят подозрительно. Лондонцы славятся именно крепкой обороной, согласованными действиями в тройке защитников. Вынимать по семь мячей за 180 минут — не их путь.

Ждём от хозяев исправления. На ИТМ 1 гола «Фулхэма» выставлен приятный коэффициент 1.93. Лишь в одной из шести последних очных встреч «дачники» пробивали планку, а трижды вообще не могли забить. Ставить на результат тут не рискнём, «Кристал Пэлас» подсел. Зато предпосылок к высокой результативности от гостей не видно.

Ставка: ИТМ 1 гола «Фулхэма» за 1.93.